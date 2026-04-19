Meteoroloji verilerine göre, Malatya ve ilçelerinde gün boyunca aralıklarla yağmur geçişleri görülecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak yağışların bazı bölgelerde gök gürültüsüyle birlikte kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, uzmanlar özellikle ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Akçadağ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Arapgir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Arguvan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Battalgazi Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Darende Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Doğanşehir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Doğanyol Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Hekimhan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Kale Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Kuluncak Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Pütürge Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Yazıhan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Yeşilyurt Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18