Meteoroloji verilerine göre, Malatya ve ilçelerinde gün boyunca aralıklarla yağmur geçişleri görülecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak yağışların bazı bölgelerde gök gürültüsüyle birlikte kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, uzmanlar özellikle ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Akçadağ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Arapgir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Arguvan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Battalgazi Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Darende Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Doğanşehir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Doğanyol Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Hekimhan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Kale Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Kuluncak Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Pütürge Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Yazıhan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Yeşilyurt Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18