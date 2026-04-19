Malatya'da kuyumcu piyasasını yakından ilgilendiren yeni fiyat listesi açıklandı. 24 ayar gram altından çeyrek altına, 22 ayar bilezikten Ata Lira'ya kadar tüm kalemlerde alış ve satış rakamları netleşti. İşte Malatya Kuyumcular Odası'nın güncel altın fiyat listesi:

MALATYA ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Beşibirlik Alış: 222.100,00 Satış: 237.000,00

Cumhuriyet Eski 2,5 Alış: 111.050,00 Satış: 117.110,00

Cumhuriyet Yeni 2,5 Alış: 111.050,00 Satış: 118.500,00

Liralık Eski Alış: 44.420,00 Satış: 46.844,00

Liralık Yeni Alış: 44.420,00 Satış: 47.400,00

Ata Lira Eski Alış: 46.224,00 Satış: 49.142,00

Ata Lira Yeni Alış: 46.224,00 Satış: 49.281,00

Yarım Eski Alış: 22.210,00 Satış: 23.422,00

Yarım Yeni Alış: 22.210,00 Satış: 23.700,00

Çeyrek Eski Alış: 11.105,00 Satış: 11.711,00

Çeyrek Yeni Alış: 11.105,00 Satış: 11.850,00

22 Ayar Bilezik Alış: 6.329,70 Satış: 6.761,40

14 Ayar Alış: 3.886,70

24 Ayar Gram Altın Alış: 6.891,90 Satış: 7.109,90