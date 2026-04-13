Malatya’da vatandaşların gece saatlerinde yaşadığı ilaç ve sağlık ihtiyaçlarına çözüm olacak nöbetçi eczaneler açıklandı. İl merkezi ve ilçelerde belirlenen eczaneler, gün boyu ve gece saatlerinde hizmet vererek özellikle acil durumlarda büyük kolaylık sağlayacak. Nöbetçi eczaneler, Malatya genelinde bugün boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

Malatya genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler şu şekilde:

Arga Eczanesi Akçadağ

Belediye Karşısı Kışla Cad. Kültür Mah. No:1/a

24 SAAT AÇIK!!

Arapgir Eczanesi Arapgir

Mehmet Akif Mah Atatürk Cad. No :18/a

24 SAAT AÇIK!!

Sibel Eczanesi Arguvan

Akçadağ’a 112 Acil Sağlık İstasyonu geliyor!
Akçadağ’a 112 Acil Sağlık İstasyonu geliyor!
İçeriği Görüntüle

İnönü Cad.

24 SAAT AÇIK!!

Damla Eczanesi Battalgazi

Müjde Hastanesi Yanı

24 SAAT AÇIK!!

Kernek Eczanesi Battalgazi

Fuzuli Cad. Fırat İlköğretim Okulu Yukarısı No:82/a Battalgazi/malatya

24 SAAT AÇIK!!

Arı Eczanesi Battalgazi Eski Malatya

Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

Bahar Eczanesi Darende

Heyıketegı Mh. Sahsuvar Ap. No:1/b

24 SAAT AÇIK!!

Pütürge Eczanesi Pötürge

Hükümet Cad.

24 SAAT AÇIK!!

Harman Eczanesi Yazıhan

Doğuş Mah. Hastane Cad. No :25/b

24 SAAT AÇIK!!

Aydoğan Eczanesi Yeşilyurt

Güngör Caddesi No 80-c Nar Künefe Yanı Metropol Avm, Tarım Kredi Kooperatif Market Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

Tarçın Eczanesi Yeşilyurt

Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağl. Arkası Ergenekon Köprüsü Bitimi

24 SAAT AÇIK!!

Tarık Eczanesi Yeşilyurt

Özalper Mah. Özalper Sağlık Ocağı Karş.

24 SAAT AÇIK!!

Muhabir: Tahir Özçelik