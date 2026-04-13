Malatya’da vatandaşların gece saatlerinde yaşadığı ilaç ve sağlık ihtiyaçlarına çözüm olacak nöbetçi eczaneler açıklandı. İl merkezi ve ilçelerde belirlenen eczaneler, gün boyu ve gece saatlerinde hizmet vererek özellikle acil durumlarda büyük kolaylık sağlayacak. Nöbetçi eczaneler, Malatya genelinde bugün boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.
Malatya genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler şu şekilde:
Arga Eczanesi Akçadağ
Belediye Karşısı Kışla Cad. Kültür Mah. No:1/a
24 SAAT AÇIK!!
Arapgir Eczanesi Arapgir
Mehmet Akif Mah Atatürk Cad. No :18/a
24 SAAT AÇIK!!
Sibel Eczanesi Arguvan
İnönü Cad.
24 SAAT AÇIK!!
Damla Eczanesi Battalgazi
Müjde Hastanesi Yanı
24 SAAT AÇIK!!
Kernek Eczanesi Battalgazi
Fuzuli Cad. Fırat İlköğretim Okulu Yukarısı No:82/a Battalgazi/malatya
24 SAAT AÇIK!!
Arı Eczanesi Battalgazi Eski Malatya
Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
Bahar Eczanesi Darende
Heyıketegı Mh. Sahsuvar Ap. No:1/b
24 SAAT AÇIK!!
Pütürge Eczanesi Pötürge
Hükümet Cad.
24 SAAT AÇIK!!
Harman Eczanesi Yazıhan
Doğuş Mah. Hastane Cad. No :25/b
24 SAAT AÇIK!!
Aydoğan Eczanesi Yeşilyurt
Güngör Caddesi No 80-c Nar Künefe Yanı Metropol Avm, Tarım Kredi Kooperatif Market Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
Tarçın Eczanesi Yeşilyurt
Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağl. Arkası Ergenekon Köprüsü Bitimi
24 SAAT AÇIK!!
Tarık Eczanesi Yeşilyurt
Özalper Mah. Özalper Sağlık Ocağı Karş.
24 SAAT AÇIK!!