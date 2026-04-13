Malatya ve çevresinde bugün hava koşulları olumsuz seyredecek. Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel olmak üzere hafif yağışların etkili olması beklenirken, bu yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgenin yüksek kesimlerinde ise hava şartları daha sert olacak. Tunceli ve Bingöl’ün yüksek bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Malatya başta olmak üzere Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Öte yandan, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine dikkat çekildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 14 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 12 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu 13 derece.