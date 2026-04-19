Olay, saat 12.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 2’nci Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, V.E. ile eşi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bulunan bıçakla eşine saldıran V.E., S.E.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez yaraladı.

Saldırının ardından kapıyı kilitleyerek kaçan şüpheli sonrası, komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Ağır yaralanan S.E., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, 4 bıçak darbesi alan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olayın ardından kaçan şüpheli V.E.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.