Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği o kritik gün geldi çattı! Milyonlarca futbolseverin nefesini tutarak beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin detayları belli oldu. TFF'nin takvimi duyurmasıyla birlikte "Sezonun Finali" için geri sayım resmen başladı. Peki, dev derbi ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK VİRAJ DERBİ TARİHİ BELLİ OLDU!

2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun 31. haftasında tüm Türkiye'de hayat duracak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan bu dev randevu, her iki takım için de "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Futbol otoritelerinin şimdiden "erken final" olarak adlandırdığı karşılaşmada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından paylaşılan resmi programa göre; Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Maç Detayları:

Tarih: 26 Nisan 2026 Pazar

26 Nisan 2026 Pazar Saat: 20.00

20.00 Stadyum: RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi) Kanal: beIN Sports 1

DÜNYANIN GÖZÜ BU DERBİDE!

Dünyanın en büyük rekabetleri arasında gösterilen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, sadece üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda tarihi bir prestij savaşı olacak. Ligin 31. haftasında oynanacak bu maç, puan tablosundaki dengeleri altüst edebilir. İki ezeli rakibin mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı maç öncesi biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

