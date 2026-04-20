İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci için 2025-2026 eğitim dönemi yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Özellikle sınavların tamamlanmaya başladığı bu günlerde, hem öğrencilerde hem de öğretmenlerde karne heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı.

MEB TAKVİMİNE GÖRE YAZ TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

MEB'in resmi takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek.Karnelerin alınmasıyla birlikte yaklaşık üç ay sürecek olan uzun yaz tatili dönemi başlamış olacak. Veliler, yıllık izinlerini ve tatil programlarını şimdiden ayarlamaya başladı.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

MEB'in resmi takvimine göre yapılan hesaplamaların sonucunda okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına sadece 67 gün kaldı. Bu süre zarfında öğrenciler yılın son büyük sınav maratonlarını tamamlayacak.

2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haziran sonunda başlayacak olan tatil süresince okullarda yeni döneme hazırlık için kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek. Öğrenciler tatilin tadını çıkarırken, bir sonraki dönemin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı. Ancak geçen yılki uygulamalar dikkate alındığında yeni dönemin eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Yeni akademik yıla ait detaylı çalışma takvimi ve ara tatil tarihleri, yaz aylarında yayımlanacak olan yeni genelgeyle kamuoyuna ilan edilecek.