İstinaf Mahkemesi süreci geçtiğimiz kasım ayında başa sarmıştı. Dosyayı yeniden inceleyen Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi noktayı koydu. Tarihler 16 Nisan 2026'yı gösterdiğinde Onur Air Taşımacılık A.Ş. için ticari hayat bitti. İflas kararı resmen kayıtlara geçti.

TASFİYE SÜRECİ İCRA DAİRESİNDE

Yeşilköy'deki merkez binada operasyonlar tamamen durdu. Artık söz yargının elinde. Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü devreye girdi. Kurum, 2026/25 numaralı iflas dosyası üzerinden şirketin kalan varlıklarını satışa çıkaracak. Elde edilen gelirler sıradaki alacaklılara dağıtılacak.

90 MİLYON YOLCUDAN İFLAS MASASINA

Rakamlar şirketin geçmişteki gücünü gözler önüne seriyor. Tam 29 uçaklık dev bir Airbus filosu. 1600'ü aşan istihdam. Özellikle 2003 yılında iç hatların sivil havacılığa açılmasıyla marka altın çağını yaşadı. O dönem 25 ülkede 120 noktaya uçuş yapılıyordu. Bugüne kadar 90 milyon yolcu taşındı.

2013 yılında 250 milyon dolarlık devasa bir el değiştirme işlemine konu olmuştu. Yılda 1,4 milyon yolcu kapasitesiyle çalışan yapı, yaşadığı mali krizlerin ardından 2021'de motorları tamamen kapattı. Gökyüzündeki 25 yıllık serüven bugün icra dosyalarında son buldu.