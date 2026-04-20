Play off’a yükselen Malatya Yeşilyurtspor’un başarısı şehir için bir umut olurken Malatyalı vatandaşlar, takımın başarılarını BUSABAH Medya’ya değerlendirdiler.

Takımın play off’a yükselmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Hüseyin İlhan isimli vatandaş,

“Malatya için iyi bir gelişme. Şehrimizin takımı ve play off’a yükselmesi bizim için gurur verici bir gelişme. Rahmetli Özal’dan sonra Malatya bir türlü kendine gelemedi. İnşallah takımın başarıları bu şekilde devam eder”

şeklinde konuştu.

“1. LİGE ÇIKTIĞIMIZ ZAMANLAR OLDU”

Takımın desteklenmesi gerektiğini dile getiren Veysel Yılmaz isimli vatandaş ise

“Destek verirlerse Yeşilyurtspor bir yerlere gelir. Play off’a kaldılar. İş adamlarının ve bizlerin destek olmamız lazım. Malatyaspor şu an iç açıcı bir durumda değil. Belediye ve iş adamlarımızda destek verirse güzel başarılar olur. Malatya’da yıllar önce 1982’de Eder, Serginho’lar gibi yabancı futbolcular vardı. Rahmetli Nurettin Soykan zamanında 1. Lige çıktığımız zamanlar oldu. O zaman hiçbir maçı kaçırmazdım tüm maçlara giderdim. Yeşilyurt, Battalgazi, Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa bir şekilde yardımda bulunursa destekleyici bir duruma gelirse güzel başarılar olur”

ifadelerine yer verdi.

“GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ”

Malatya Yeşilyurtspor’u gönülden desteklediklerini belirten Muzaffer Özçelik isimli vatandaş,

"Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çünkü Malatyaspor bazılarının yüzünden eriyip bitti. Şimdi varımız yoğumuz Yeşilyurtspor. Gönülden destekliyoruz. Şehrimiz için bir umut oldu. Başkan Sami Er de her tarafa spor kompleksleri kurmaya devam ediyor. Takımımıza destek olmalıyız, Malatyaspor taraftarlarının hepsinin Yeşilyurtspor'a destek vermeleri lazım. Biz Malatyalıyız, Malatya'da bir şey yetişmişse ona destek vermemiz lazım"

diye konuştu.

“PLAY OFF MAÇLARINDA ELENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Takımın görebileceği en yüksek seviyenin play off olduğunu kaydeden Muhammed Göncü isimli vatandaş ise,

“Yeşilyurtspor’un daha fazla ileriye gidebileceğini düşünmüyorum çünkü ilçe takımı olduğu için. Yeni Malatyaspor’un yerine koymaya çalışıyorlar. Şu an play off aşamasında daha fazla ileriye gidebileceğini düşünmüyorum. Play off maçlarında eleneceğini düşünüyorum. Yeşilyurtspor’un görebileceği en yüksek seviye burası”

ifadelerini kullandı.

Yeşilyurtspor’u başarılı bulduğunu ifade eden Mehmet Yıldırım isimli vatandaş,

“Yeşilyurtspor’u başarılı buluyorum. İnşallah Malatya’mız için iyi oldu. Malatya gibi bir şehirde ir takımın play off’a çıkması hem maddi hem de manevi anlamda güzel bir gelişme”

açıklamasında bulundu.