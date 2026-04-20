Malatya Teknokent'in kapasitesini artıracak ve şehrin teknoloji üssü olma vizyonunu güçlendirecek olan yeni ek AR-GE binasının temel atma töreni, il protokolünün katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Törene Seddar Yavuz, Nusret Akpolat, Recep Bentli, Hasan Yılmaz ve Mehmet Beytur ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

“TEKNOKENTTE HALEN 88 FİRMANIN FAALİYET GÖSTERİYOR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Malatya Teknokent Genel Müdürü Hasan Yılmaz, teknokentin güçlü altyapısına dikkat çekti. 14 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirten Yılmaz, teknokentte halen 88 firmanın faaliyet gösterdiğini, bunların 24’ünün akademisyen firması olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar 1039 AR-GE projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Yılmaz, yeni yapılacak 42 ofislik ek bina ile firma ve proje sayısının 100’ün üzerine çıkacağını söyledi. Ayrıca 21 firmanın da teknokente dahil olmak için sıra beklediğini belirtti.

“BİLGİ ÜRETEN VE TİCARİLEŞTİREN ÜLKELER ÖNE ÇIKIYOR”

İnönü Üniversitesi Rektörü Nusret Akpolat ise konuşmasında, bilginin ekonomik değere dönüşmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye genelinde 114 teknokentin bulunduğunu hatırlatan Akpolat, bu sayının artması gerektiğini belirtti.

Yazılım, savunma sanayi, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi alanlarda yapılan çalışmaların Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını ifade eden Akpolat, güçlü üniversiteler ile güçlü teknokentlerin birbirini tamamladığını söyledi.

“MALATYA BİLİM VE TEKNOLOJİ ŞEHRİ OLACAK”

Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında bilim ve teknoloji üretiminin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bağımsız ve güçlü bir ülke olabilmesi için bilgi üreten bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Yavuz, Malatya’yı “Doğu’nun incisi, cazibe merkezi ve bilim şehri” olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Yavuz, şehrin yeniden imar sürecinde güçlü üniversite, teknopark ve altyapının büyük rol oynayacağını vurgulayarak, yapılan yatırımın Malatya’nın geleceği açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

