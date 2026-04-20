23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Malatya’da hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Çocuklarının bayram kutlama gösterilerinin hava durumuna takılıp takılmayacağını merak eden veliler o günkü hava durumu araştırıyor. İşte 23 Nisan Malatya hava durumu…

MALATYA’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Çocuklar ve veliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bayrama hazırlanırken şu sıra o gün hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. İşte Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca hissedilecek hava durumları:

21 Nisan Salı:

Parçalı bulutlu… Haftanın ilk günlerinde şehirde serin bir sabah bekleniyor. En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranının yüzde 29 ile yüzde 73 arasında olması beklenirken, rüzgar saatte 7 km hızla esecek.

22 Nisan Çarşamba:

Gök gürültülü sağanak yağışlı… Bayram arifesinde sıcaklıklar birkaç derece artış gösteriyor. Termometrelerin en düşük 6°C, en yüksek 20°C’yi göstermesi bekleniyor. Rüzgar hızının ise 15 km/sa seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

23 Nisan Perşembe (Bayram günü):

Çok bulutlu… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılacağı perşembe günü Malatya’da hava 6°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranının yüzde 41 ile yüzde 86 bandında seyretmesi beklenirken, rüzgarın 24 km/sa hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Açık hava etkinliklerine katılacak olanların rüzgara karşı tedbirli olmasında fayda var.

24 Nisan Cuma:

Yağmurlu… Bayram sonrası günlerde de sıcaklık dengesi korunuyor. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık yine 19°C olarak öngörülüyor. Nem seviyesi ise yüzde 40 ile yüzde 88 aralığında olacak.

25 Nisan Cumartesi:

Yağmurlu… Hafta sonuna girerken sıcaklıklar sabit kalsa da sabah saatlerinde serinlik devam ediyor. En düşük 4°C, en yüksek 19°C beklenen Cumartesi günü rüzgarın hız keserek 7 km/sa seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor.