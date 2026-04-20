İtalya Serie A'da tutunma mücadelesi veren Hellas Verona'nın kiralık yıldızı Victor Nelsson, kariyer planlamasına dair yeni ipuçları verdi. Ligin 33. haftasında sahasında güçlü rakibi Milan'a 1-0 mağlup olan Verona ekibinde, maç sonu açıklamalarına Danimarkalı savunmacı damga vurdu.

MİLAN MAÇI SONRASI TRANSFER YANITI

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki stoper, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı yönündeki sorulara temkinli yaklaştı. Nelsson, "Gelecek yıl Verona'da mı olacaksın?" şeklindeki soruya net bir cevap vermekten kaçındı.

Danimarkalı oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, geleceği düşünmüyorum. Geleceğim hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Bu belirsiz tavır, oyuncunun İtalya'daki kariyerine dair soru işaretlerini artırdı.

GALATASARAY'A DÖNÜŞ BİLMECESİ

Sezon başında satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralanan Nelsson'un, sarı kırmızılı ekip ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Nelsson, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor.

Hellas Verona'nın içinde bulunduğu mevcut sportif kriz, sözleşmedeki satın alma opsiyonunun kullanım ihtimalini zayıflatıyor. Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun tavrı sonrası yaz transfer döneminde gelecek olan yeni bonservis tekliflerini doğrudan değerlendirmeye alması bekleniyor.

İTALYA'DA ATEŞ HATTI VE BİREYSEL PERFORMANS

Teknik direktör Paolo Sammarco yönetimindeki Hellas Verona, ligde kalma umutlarını giderek tüketiyor. Geride kalan 33 haftada yalnızca 3 galibiyet alabilen ekip, 9 beraberlik ve 21 mağlubiyetle topladığı 18 puanla 19. sırada yer alıyor.

Takımın kötü gidişatına rağmen Nelsson, istikrarlı bir bireysel performans grafiği sergiledi. Bu sezon Çizme ekibiyle 33 resmi müsabakada görev yapan savunmacı, toplam 2 bin 866 dakika sahada kalırken 4 maçta sarı kart gördü.