Veli iletişim platformları üzerinden seri mesajlarla duyurulan bu yeni yönergeler, esnekliklerin ortadan kalktığı ve tam denetimli bir eğitim ortamına geçiş yapıldığını tescilledi. Malatyalı idareciler, yayımladıkları metinlerde öğrencilerin can güvenliği için atılan bu adımların tartışmaya kapalı olduğunu açıkça belirttiler.

Acil Durumlar Dışında Veli Ziyaretlerinin Durdurulması ve SMS Sistemi

• Malatya’daki yeni uygulamalar, kampüs dışı unsurların okula girişini engellemeye odaklanıyor.

• İlkokul ve ortaokullarda, öğretmenle önceden ayarlanmış randevu veya acil sağlık problemi olmayan veliler okula alınmayacak.

• İzin verilen veliler, sadece tanımlı bekleme salonlarında durabilecek ve okulun iç kısımlarına geçemeyecekler.

• Öğrencilerin geç gelmesi veya izinsiz erken çıkması durumunda, sisteme bağlı olarak velilerin cep telefonlarına uyarı mesajı gönderilecek.

Üniforma Zorunluluğunun Güvenlikteki Rolü ve Aramalar

Okula yabancı şahısların sızmasını önlemek ve aidiyeti sağlamak amacıyla Malatya'daki kurumlarda serbest kıyafet uygulaması tamamen yürürlükten kaldırılarak tek tip okul üniforması mecburiyeti getirildi. Bu kuralı ihlal eden öğrencilerin velileri okula çağrılarak yasal prosedürler devreye sokulacak. Ek olarak, bina girişlerinde ve kampüs içinde öğrencilerin çantaları, teknolojik cihazları ve kişisel eşyaları çok daha sıkı denetlenecek. Kurallara aykırı materyal taşıyanlar anında idari cezalarla karşılaşacak.

Teknoloji Kaynaklı Riskler ve Ev İçi Gözetim İhtiyacı

• Malatya eğitim yöneticileri, dijital tehlikelere karşı ailelerle iş birliği yapmaya çağırdı.

• Çocukların tablet ve telefonlardan maruz kaldığı sanal oyunlar ve zararlı içeriklerin şiddeti normalleştirdiği belirtildi.

• Okul saldırıları ve şiddet içeren dizi/filmlerin çocuklardan uzak tutulması gerektiği vurgulandı.