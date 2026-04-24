Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bugün vefat eden vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Özçoban'ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Murat Aras'ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülüstan Şimşek'in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,

95 yaşında vefat eden ve Gözene Mahallesi Mezarlığına defnedilen Zeynep Durmaz'ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Karaçayır Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Demirel'in taziye adresi: Karaçayır Mahallesi, Kuluncak,

77 yaşında vefat eden ve Çolaklı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Kadir Özdemir'in taziye adresi: Çolaklı Mahallesi, Battalgazi.