İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığındaki programa, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Güven Öngören de katıldı. Heyet, toplantı kapsamında Malatya’ya gelerek sahadaki çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde Polis Evi’nde düzenlenen toplantıda, kentte ve bölgede narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ile alınan önlemler detaylı şekilde masaya yatırıldı. Toplantıya ayrıca İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer da katıldı.

Program çerçevesinde heyet, Malatya Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek kentte yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı mücadelenin tüm kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğü vurgulanırken, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.