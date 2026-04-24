Malatya’nın ısınma kültüründeki dev değişimi gözler önüne seren deneyimli esnaf, doğalgazın yaygınlaşması ve asrın felaketi olan depremlerin ardından kömür satışlarının yüzde 95 oranında azaldığını söyledi. Eskiden binlerce ton satış yapan ardiyelerin bugün neden stok bile tutamadığını Busabah Medya’ya açıklayan Alp, sektördeki acı tabloyu tüm detaylarıyla paylaştı.

“İŞİN ZİRVESİNDEYDİK AMA BİTTİ"

Geçmişteki büyük iş hacmi ile bugünkü durgunluğu kıyaslayan Nurettin Oğuz Alp, sektörün yaşadığı dramatik düşüşü anlatarak,

"Kömürcülük mesleğine başladığımda çok büyük işler yaptım. 12 tane şubem vardı ve bir sezon boyunca yaklaşık 12 bin ton kömür satardım. Normal bir ardiyeci bin ton satarken biz işin zirvesindeydik ama sonra her şey sıfırlandı. Yaklaşık 10 senedir her sene satışlar daha da azalıyor; artık meslek bitti diyebiliriz"

ifadelerine yer verdi.

"MALATYA'DA KÖMÜRÜ SADECE BU İLÇELER ALIYOR"

Malatya’da kömür kullanımının yok denecek kadar azaldığını, sadece belirli ilçelerde hareketlilik kaldığını belirten Alp,

"Bütün evler yüzde 90 doğalgazlı oldu. Kalan kömürlü evler de depremde yıkıldığı için artık meslek öldü. Malatya'da doğalgazın yaygınlaşması ticareti yüzde 95 etkiledi. Bölge olarak sadece Pütürge, Kale ve Hekimhan ilçesi kömürü daha yoğun alıyor. Doğalgaz o tarafa tam anlamıyla gitmediği için oralar hareketli ama ötekilerin hemen hepsinde doğalgaz var. Eski satışın yüzde 5'i bile yok"

ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ARTIK KIŞLIK DEĞİL, GÜNLÜK ALIYOR"

Alım gücünün düşmesiyle birlikte vatandaşın kömür alma alışkanlığının da değiştiğini ifade eden Alp,

"Eskiden sezonluk kömür alınırdı, şimdi millet bittikçe alıyor. 10 torba, 20 torba neyse o şekilde alıyorlar. Zaten milletin de geçim derdi sıkıntısı olduğu için en acil neye lazımsa onu alıyorlar. İyi bir kömürü anlamaya çalışırsanız fiyatından anlaşılır zaten. Kömür kullanan vatandaşlar nasıl kömür alacağını iyi biliyor. Hanımı hangi kömürü beğeniyorsa en kaliteli kömür odur"

şeklinde konuştu.

"GENÇLER BU SEKTÖRE İLGİ DUYMAZ"

Mesleğin geleceğinin kalmadığını ve yeni nesil için bu iş kolunun kapandığını belirten emektar esnaf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mesleğin geleceği artık yok, gençler bu sektöre ilgi duymaz. İlgi duysa da boş. Malatya'da yerli kömür zaten yasak, sadece ithal kömür satılıyor. Ama fazla satılmadığı için artık stokta bile bulundurmuyoruz. Bir aile kışı rahat geçirmek için ortalama 1 ile 1,5 ton arası kömür alsa yeterli olur ama dediğim gibi, artık o devir kapandı."