Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları ile MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Adana, Ağrı, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 92 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yaklaşık 8 ay süren takipte, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan hesaplar üzerinden para transferi gerçekleştirdikleri, bahis oynayan kişilerin para yatırması için “havuz hesaplar” oluşturdukları ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilere ait 254 banka hesabı ile 121 kripto hesapta yaklaşık 50 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 30 milyon 500 bin lira değerinde 1 otomobil, 1 arsa ve 130 banka hesabına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.