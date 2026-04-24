Açılış törenine Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İl Müftüsü Ramazan Dolu, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, yeni camide ilk Cuma namazını birlikte kıldı. Açılışta konuşan yetkililer, caminin mahalleye hayırlı olmasını temenni ederken, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen Yaka Gökyüzü Camii’nin, sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda sosyal ve manevi dayanışmayı güçlendiren bir merkez olması hedefleniyor. Mahalle sakinleri ise yeni caminin hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.