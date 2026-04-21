Arapgir Köhnü Üzümünde yaşanan verim ve kalite kaybı endişe yaratıyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bölgede özellikle Amerikan anaçlarında görülen hastalık nedeniyle bağların hızla yok olduğunu belirtti.

Başkan Cömertoğlu, sürecin yıllardır devam ettiğini vurgulayarak,

“Amerikan anaçlarında kurumalar yoğunlaşmaya başladı. Bölgede 2015 yılında Amerika’da tespit edilen bir kök hastalığı, mantari hastalık ortaya çıktı ve çok hızlı yayılan bir hastalık. Dolayısıyla bunun tedbirini biz 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Meclis Araştırma Komisyonu kurdurup Arapgir’e her partiden Meclis Araştırma Komisyonu geldi yerinde inceledik”

şeklinde konuştu.

“VERİMSİZLEŞME DEVAM EDİYOR”

Hastalığın etkilerinin giderek arttığını ifade eden Cömertoğlu, bağların büyük kısmının yok olduğunu belirterek,

“Çok yoğun kurumalar vardı o tarihten sonra 2019’da devam etti ve devam ediyor. Birçok bağ, bağ olmaktan çıktı birçoğu sökülüp atıldı yerine de bazıları bir şey dikmedi bazıları tekrar dikiyor. Ama sonuçta bu verimsizleşme devam ediyor”

ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİCİ ÇÖZÜM BEKLİYOR”

Tarım alanında henüz kalıcı bir çözüm bulunamadığını söyleyen Cömertoğlu, üreticinin çaresiz kaldığını şu sözlerle dile getirdi:

“Tarım örgütü bütçelendirilmesine rağmen bir çözüm bulamadı. Dolayısıyla üreticinin bulacağı bir çözüm değil. Üretici hala çözüm bekliyor.”

Arapgir köhnü üzümünün hem ekonomik hem de sağlık açısından önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Cömertoğlu,

“Arapgir üzümü her geçen yıl rekolte düşüşü ve kalite düşüşüyle imtihan ediliyor. Arapgir endemik çeşitliliği köhnü üzümü ile öne çıkan bir ilçe. Kırmızı hücre içeriyor, çok ciddi bir kanser önleyici, çekirdeği yumuşak. Bu üzümün neslinin devam ettirilmesi sağlık açısından çok büyük bir değer”

ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim olarak desteklerinin sürdüğünü belirten Cömertoğlu, sorunun çözümünün daha geniş çaplı müdahale gerektirdiğini vurgulayarak,

“Bu açıdan biz elimizi çekmiyoruz ama sonuçta bizim yapabileceğimiz şeyin dışında bir durum söz konusu. Üreticileri de sonuna kadar destekliyoruz”

açıklamasında bulundu.