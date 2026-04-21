Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Duruş Medya’ya gerçekleştirdiği ziyarette yerel basının önemine dair açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında Duruş Medya İmtiyaz Sahibi Bektaş Karaduman, BUSABAH Medya İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu ile bir araya gelen Gök, kentin gündemi ve saha çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

"DURUŞ MEDYA GÜNDEM BELİRLEYİCİ BİR KURULUŞ"

Ziyaretin amacını ve yerel medyanın gücünü ifade eden İl Başkanı Gökhan Gök, Duruş Medya’nın Malatya kamuoyundaki ağırlığına değinerek,

"Malatya medyasında öyle bir şey ki, gündem noktasında Malatya'da belirleyici olan basınımızın güzide kuruluşlarından biri olan Duruş Medya’yı ziyaret etmiş bulunmaktayım"

ifadelerine yer verdi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ORTAK NOKTAMIZ"

MHP’nin saha çalışmaları ile basın arasındaki koordinasyonun önemine değinen Başkan Gök, Duruş Medya ile olan iş birliğini özetleyerek,

"Milliyetçi Hareket Partisi sahadaki çalışmalarımız noktasında, bizler için bir ortak nokta olan, birlikte çalıştığımız bir medya kuruluşumuz. Malatya’daki sıkıntıların ve sorunların çözümü noktasında da ciddi bir saha çalışması ve söz hakkı olan bir kuruluşumuz"

şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ KAPSAMINDA SÜREKLİ FİKİR ALIŞVERİŞİMİZ OLUYOR”

BUSABAH Medya İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın ile olan yakın diyaloğuna ve kurumsal iş birliğine dikkat çeken Gök, konuşmasını teşekkür ederek sonlandırdı:

"Sayın Mehmet Bey ile de bir arkadaşlığımız var; hukuk noktasında, Milliyetçi Hareket Partisi ile çalışmalarımız kapsamında zaten sürekli fikir alışverişimiz oluyor. Bu noktada bugün sizleri ziyaret ettik. Sağ olun, kapılarınızı bize açtınız. Bu noktada ben, şahsım ve teşkilatım adına size de teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı çalışmalarınızın da önümüzdeki süreç içerisinde katkı ve ivme kazanarak devam etmesini diliyorum sizlerden."