Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, vatan savunmasında canını feda eden kahramanlar dualarla anılmaya devam ediyor. Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 21 Nisan 2012 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde şehit düşen Kemal Aktay’ın şehadet yıl dönümü vesilesiyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

"DEVLET ŞEHİT AİLELERİNİN DAİMA YANINDADIR"

Kaymakam Sungur, ziyaret kapsamında ilk olarak şehit Kemal Aktay’ın ailesiyle bir araya geldi. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Sungur, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Ziyarette, vatan uğruna ödenen bedellerin asla unutulmayacağı ifade edildi.

KABRİ BAŞINDA KUR’AN TİLAVETİ VE DUA

Ev ziyaretinin ardından Kaymakam Sungur ve beraberindeki heyet, şehit Kemal Aktay’ın ebedi istirahatgahına geçti. Şehidin kabri başında gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası eller semaya açılarak dualar edildi.