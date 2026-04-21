İnsanların aileleriyle birlikte güvenli ve kapalı alanlarda vakit geçirmek için tercih ettiği AVM'lerin kapılarına paralı gişeler konulacağı efsanesi, Malatyalı vatandaşlar arasında kulaktan kulağa hızla yayıldı. Toplumsal huzuru bozmaya yönelik bu akıl almaz dedikodu zinciri, devletin ilgili kurumlarının zamanında ve net açıklamalarıyla kırılarak vatandaşın yüreğine su serpildi.

Devlet Olmayan Bir Kurum Üzerinden Malatya Halkına Yalan Söylendi

Sanal dünyada estirilen bu asılsız fırtınaya karşı en sert yanıt İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından verildi. Malatya kamuoyunu da doğrudan aydınlatan bu bildiride, iddiaların hiçbir mantıki veya yasal dayanağı olmadığı vurgulandı. Sözde kararı aldığı iddia edilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" isimli yapının tamamen dolandırıcıların veya provokatörlerin uydurması olduğu, devlet bünyesinde böyle bir isimle faaliyet gösteren hiçbir kurum veya alt birim bulunmadığı şeffaf bir biçimde halka aktarıldı.

Ticaret Dünyasından Malatyalılara Güvence Verildi

Ticaretin kurallarını koyan Ticaret Bakanlığı da, Malatya dâhil olmak üzere tüm Türkiye sathında alışveriş merkezlerine girişlerin ücrete tabi tutulmasına ilişkin en ufak bir çalışmalarının dahi olmadığını kamuoyuna beyan etti. Meseleye sektör açısından yaklaşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ise, bünyelerindeki hiçbir işletmenin girişleri paralı yapmak gibi bir gündemi tartışmadığını açıkça ifade etti. Malatyalı hemşehrilere yapılan son uyarılarda, özellikle dijital platformlarda kaynağı belirsiz, amacı sadece panik ve infial yaratmak olan provokatif paylaşımlara karşı uyanık olmaları istendi. Vatandaşların sosyal hayatını kısıtlayacağı korkusuyla ortaya atılan bu sahte haberlerin hiçbir meşruiyetinin olmadığı, herkesin rahatlıkla sosyal yaşantısına devam edebileceği bir kez daha yinelendi. AVM kapıları Malatyalılara dün olduğu gibi bugün de tamamen ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir.