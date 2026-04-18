Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, mor reyhan ve tıbbi aromatik bitkiler üzerine yürütülen uzun soluklu çalışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cömertoğlu, mevcut sistemin ürün geliştirme sürecini sınırladığını vurgulayarak,

“Türkiye’nin şu andaki sisteminden kaynaklı tarım izninin dışında bir izin olmadığı için bu ürünler geliştirilemiyor. Araştırmalarda yetersizlik yok, daha fazlası yapılabilir ama bunlar geliştirilemiyor”

ifadelerini kullandı.



“15 YILDIR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”



Mor reyhanın bilimsel açıdan güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Cömertoğlu,

“Mor reyhan 10 bitkiden biri. Bizim 2010 yılında başladığımız endemik çeşitler araştırmasında bunların hepsi akademik. Yaklaşık 15 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir noktaya geldi ve aslında araştırılacak bir şey de kalmadı”

dedi.



Her yıl düzenlenen sempozyumlarla bilginin güncellendiğini ifade eden Cömertoğlu,

“Endemik bitki sempozyumları her yıl yapılıyor. Tıbbi aromatik bitki sempozyumu da süreçler uygun olursa bu yıl yine yapılacak. Dolayısıyla her yıl üstüne bir şey koyuyoruz, farklı içerikleri ve kombinasyonları ortaya koyuyoruz”

diye konuştu.



Mor reyhanın yalnızca bir baharat olmadığını vurgulayan Cömertoğlu,

“Bunu sadece bir ürün olarak değil, çarpan etkisi olan tıbbi aromatik bir değer olarak ele alıyoruz. Etken madde ayrıştırması ve bu maddelerin fonksiyonel tıp açısından ilaç formatında klinik çalışmaları devam ediyor. Birçok ürün ortaya çıkmış durumda”

ifadelerine yer verdi.



“TÜRKİYE’DE EN ÇOK KONUŞULAN BİTKİLERDEN BİRİ”



Reyhanın bugün birçok sektörde yer aldığını belirten Cömertoğlu,

“Reyhan; şerbetten gazlı içeceğe, tatlı sektöründen tıbba, baharattan gastronomiye kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Şu an Türkiye’de en çok konuşulan bitkilerden biri haline geldi”

dedi.



Üretim tarafında ise zorlukların arttığına dikkat çeken Cömertoğlu,

“Üreticilerimize alım garantili ürün ektirme devam ediyor. Ancak tarım potansiyelleri her geçen gün azalıyor. Mevsimsel geçişler, don ve sıcaklık değişimleri üretimi ciddi şekilde etkiliyor. Son dönemde önemli ölçüde ürün düşüşüyle karşı karşıyayız”

şeklinde konuştu.



Reyhan ile üretilecek yeni ürünlerin de yolda olduğunu söyleyen Cömertoğlu,

“Özellikle fermente içecekler ve sirke başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarımız sonuçlandı. Uygun imkanları bulabilirsek bu ürünleri piyasaya arz etmeye devam edeceğiz”

açıklamasında bulundu.