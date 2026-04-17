Karadeniz'in hırçın doğasında filizlenen iki düşman ailenin imkansız aşkını anlatan Taşacak Bu Deniz, her hafta gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin sıkı takipçileri, bu hafta bekledikleri o heyecanlı buluşmayı yaşayamadı. TRT 1'in sevilen dizisi güncel yayın akışında yer almazken, kafalarda büyük soru işaretleri oluştu. Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı, dizi bugün var mı gibi sorular kısa sürede sosyal medyanın ve Google'ın en çok araştırılan konuları arasına girdi. Olayın perde arkası yavaş yavaş netleşirken, gözler kanalın resmi yayın akışına ve yaptığı son dakika değişikliğine çevrildi.

17 NİSAN TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarının sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 17 Nisan Cuma günü (bu akşam) maalesef yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmıyor. Kanal yönetiminin güncel yayın akışında yaptığı son dakika değişikliğiyle birlikte, dizinin kendi saati farklı yapımlara ayrıldı. Yani bu akşam hırçın dalgaların hikayesi ekranlarda olmayacak, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanmayacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK, FRAGMAN NEDEN KALDIRILDI?

Dizinin hayranlarını asıl şaşırtan ve endişelendiren gelişme ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Taşacak Bu Deniz'in heyecanla beklenen 25. bölümünün 2. fragmanı yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra kanal tarafından sessiz sedasız yayından kaldırıldı. Bu esrarengiz gelişmenin hemen ardından TRT 1 haftalık yayın akışını güncelledi ve diziyi Cuma günkü yayın listesinden tamamen çıkardı. Fragmanın neden silindiği ve yeni bölümün bu hafta neden pas geçildiği konusunda kanaldan veya yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TAŞACAK BU DENİZ YERİNE NE YAYINLANACAK? İŞTE 17 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

Dizinin yayınlanmayacağı kesinleşince, o saat diliminde ekranlarda ne olacağı da belli oldu. TRT 1, dizinin boşluğunu sevilen bir animasyon ve aksiyon dolu bir yabancı sinema filmiyle doldurma kararı aldı. Dizinin normal yayın saatinde önce Rafadan Tayfa: Kapadokya, ardından da Kasırga filmi izleyiciyle buluşacak.

Kanalın 17 Nisan Cuma gününe ait güncel yayın akışı ise şu şekilde paylaşıldı:

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Rafadan Tayfa: Kapadokya

21.45 Kasırga

23.45 Cennetin Çocukları

02.00 Benim Adım Melek