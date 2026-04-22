Malatya’da her geçen gün bir ürünün fiyatı zamlanırken vatandaşlara en çok hangi ürüne zam geldiğini sorduk. Busabah Medya’ya konuşan vatandaşlar her ürünün zamlandığını ve geçinemediklerini belirttiler.

“ÇÖPTEN EKMEK ALAN ÖĞRENCİLER VAR”

Bir kilo çileğin 130 lira olduğunu kaydeden Hulusi Aslan isimli vatandaş,

“Her şeye zam geldi. Ben 75 yaşındayım, 3 çocuğumu üniversite okuttum bir de ev sahibi oldum şimdi buradan Hekimhan’a gidecek param yok. Bir tek boş gezen insanlara zam gelmemiş. Başka her şeye zam gelmiş. 25 senedir bu ülkeyi bu hale getirenler düşünsün. 75 yaşındayım buradan Hekimhan’a köyüme gidemiyorum. Evim yıkıldı kirada oturuyorum kira ödüyorum ve geçinemiyorum. Hanım rahatsızdı bir kilo çilek aldım 130 lira. Bizden sonra gelenler, çocuklar bu pahalılıkta nasıl yaşayacak. Üniversite bitirmiş, çöpten ekmek alan öğrenciler var. Kendi gözümle gördüm Emeksiz’de çöpten ekmek aldı yedi, onu görünce ben utandım”

şeklinde konuştu.

“BU ZAMANLARDA ISPANAĞI İNEKLERE VERİRDİK”

14 bin lira maaş ile geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Aliye Gökçe isimli vatandaş ise,

“Her şeye zam geldi. 14 bin lira maaş ile geçinmeye çalışıyorum. Şeker, çay, çamaşır deterjanı her şeye pahalı. Ben bir köylü kızıyım. Bu zamanlarda bir ıspanakları ineğe verirdik şu gün olmuş kilosu daha 35 lira. Emekli maaşlarına zam yapılmasını istiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Genellikle eşi ve kızının alışveriş yaptığını belirten Mithat Figen isimli vatandaş,

“Ben parayı eşime veriyorum o pazar ve markete gidiyor. Bazen de kızım gidiyor. Ben çok alışveriş yapmıyorum. Bazen yoğurt, ekmek alırım. Pazar giderim sebze ve meyve alırım bunlarda çok pahalı değil”

diye konuştu.

“BİR KİLO BİBER 250 LİRA”

Bir kilo biberin 250 lira olduğunu ifade eden ismini vermek istemeyen bir vatandaş ise,

“Zam gelmeyen bir ürün yok. Her şeye zam geldi. Mutfak alışverişinde ürünler çok pahalı. Bir kilo biber eskiden 25 liraydı şimdi 250 lira. Bir ekmek 17,5 liraya dayanmış”

dedi.

“BİRİ GELİP DE HALİMİZİ SORMADI”

Pahalılıktan dolayı bir şey alamadığını sadece bakmakla yetindiğini söyleyen Mehmet Dilek isimli vatandaş,

“Ben emekliyim, bir şeye alamıyorum bakmakla yetiniyoruz. Bir kilo biber 130 lira, domates 100 lira. Emekliye bir lira dahi vermediler. Ben 30 sene fabrikada çalıştım, kumaş ürettim. Kalite kontroldeydim eğer ben bir hata yapsaydım Avrupa’ya gemi ile giden ürünler geri gelirdi ve Türkiye’nin sırtına mal olurdu. Ben böyle titiz çalıştım. 4 tane milletvekilimiz var bizi savunmuyorlar. Deprem zamanı biri gelip de açmışınız, susuz musunuz demedi. Bir tek oy vermediğim halde CHP’nin milletvekili yemek ve su getirdi. Biri gelip de halimizi sormadı”

ifadelerini kullandı.

Abuzer Bozat isimli vatandaş ise,

“Malatya’da her şeye zam geliyor. Hayat çok pahalı. Sebzeler çok pahalı. Marul, limon ve domates aşırı pahalı”

dedi.