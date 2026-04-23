Malatya, Türkiye’nin sosyo-ekonomik haritasında adeta bir denge unsuru haline geldi. Devlet Planlama Teşkilatından (DPT) TÜİK’e, Kalkınma Bakanlığından bağımsız araştırma kuruluşlarına kadar yapılan tüm çalışmalar, şehrin 81 il arasındaki konumunun istikrarlı bir şekilde listenin tam ortasında yer aldığını kanıtladı.

20 YILLIK GELİŞMİŞLİK KARNESİ

Şehrin son çeyrek asırdaki sıralama geçmişi, Malatya’nın ne çok ileri gittiğini ne de geriye düştüğünü, adeta Türkiye ortalamasına paralel bir grafik çizdiğini ortaya koydu:

2003 (DPT): 81 il arasında 41. sırada.

2011 (Kalkınma Bakanlığı): 81 il arasında 42. sırada.

2015 (TÜİK Yaşam Endeksi): Hizmetlere erişim ve yaşam kalitesi bazında 53. sırada.

2023 (EDAM Rekabetçilik): Ekonomik dinamizmle yükselişe geçerek 39. sırada.

2025 (SEGE): Güncel verilerle sosyo-ekonomik gelişmişlikte 44. sırada.

GELİR TABLOSU DA ORTALAMAYA YAKIN

Sadece gelişmişlik endekslerinde değil, vatandaşın cebini ilgilendiren gelir kalemlerinde de benzer bir tablo hakim. TÜİK’in 2024 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye genelinde kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 15.326 dolar olarak kayıtlara geçerken; Malatya’da bu rakam 11.146 dolar olarak gerçekleşti. Bu fark, Malatya’nın Türkiye ortalamasının yaklaşık %72’lik bir kısmını yakaladığını ve ekonomik potansiyelini koruduğunu gösterdi.

DEĞİŞMEYEN KADER Mİ, İSTİKRAR MI?

Tüm bu veriler toplandığında ortaya çıkan tablo ise Malatya’yı özetliyor. Şehir ne batı illerinin aşırı sanayileşmiş zenginliğine ne de doğu illerinin dezavantajlı konumuna sahip. Türkiye’nin 81 ili arasında tam merkezde konumlanan Malatya, ülkenin genel refah ve gelişmişlik seviyesini en doğru yansıtan "mikrokozmosu" görevini görüyor.