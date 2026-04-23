Şehirdeki fedakar veliler, yaz aylarında başlayacak olan yoğun tarım faaliyetleri, meşhur kayısı hasadı mesaisi ve köylerdeki akraba ziyaretleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ulusal tatil programını yakından takip ediyorlar. Soğuk ve dondurucu kış günlerinin ardından 2 Şubat 2026 tarihinde başlayan ikinci dönemin o yoğun temposu, şimdilerde yerini yıl sonu sınavlarının heyecanına ve karne notlarının telaşına bırakmış durumda. Malatyalı çocuklar, uzun bir tatilin iyileştirici hayaliyle moral bulmaya devam ediyor.

Yaz Tatilinin Başlama Tarihi 26 Haziran 2026 Olarak Tescillendi

Bakanlığın, tüm illerdeki milli eğitim müdürlüklerine tebliğ ettiği kesinleşen çizelgeye göre Malatya’da tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetleri 26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla tamamen sona erecek.

Mart ayındaki kısa dinlenme molasıyla moral depolayan öğrenciler, haziran ayının son haftasında karnelerini alıp uzun bir yaz sürecine geçecek.

26 Haziran , Malatya’daki öğrenciler için sadece sabah erken kalkma zorunluluğunun bitmesi değil;

Doğayla iç içe geçilecek, kayısı bahçelerinde büyüklere yardım edilecek ve/veya bol bol kitap okunup zihnen dinlenilecek yaklaşık üç aylık geniş bir serbest zamanın başlangıcı olacak.

Son Düzlükte Tatil İçin Beklenmesi Gereken Süre 63 Gün

Takvimler 23 Nisan 2026 tarihini gösterirken, Malatyalı miniklerin ve çalışkan lise gençliğinin o çok istedikleri yaz tatiline çıkmalarına tam tamına 63 günlük bir zaman dilimi kaldı.