Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Malatya’nın dört bir yanından çocuk sesleri yükseldi. Busabah Medya ekibi olarak, şehrimizin geleceği olan minik hemşehrilerimize "En büyük hayaliniz ne?" diye sorduk. Aldığımız cevaplar, Malatya’nın zor günlerden geçse de çocukların kalbindeki o devasa umudu hiç kaybetmediğini bir kez daha ortaya koydu. İşte Malatyalı çocukların dünyayı güzelleştirecek o büyük hayalleri…

“EN BÜYÜK HAYALİM İYİ BİR SAVCI OLMAK”

Gelecekte adaletin savunucusu olmayı kafasına koyan Mehmet Emir, sınırları aşan hedeflerini sıralayarak,

"En büyük hayalim iyi bir savcı olmak, dünyada bulunan ülkeleri gezmek ve başka yerlere gitmek, iyi bir üniversite kazanmak, daha iyi bir liseye gidebilmek"

ifadelerine yer verdi.

“MESLEK OLARAK ÖĞRETMEN OLMAYI İSTİYORUM”

Öğretmenlik mesleğine olan tutkusunu en saf haliyle dile getiren Fatma Muho, küçük ama anlamlı isteğini paylaşarak,

"Benim en büyük hayalim öncelikle tablet sahibi olmak, meslek olarak öğretmen olmayı istiyorum ve çocuklara ödev yaptırmak istiyorum"

ifadelerini kullandı.

“AMERİKA’DAKİ HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NE GİTMEK İSTİYORUM”

Gözünü uzaya ve dünyanın en iyi okullarına diken Erdem İşleyen, sınır tanımayan hayallerini ifade ederek,

"En büyük hayalim doktor olmak, uzaya yolculuk yapmak istiyorum oraya ayak basmak istiyorum, Amerika’daki Harvard Üniversitesi'ne gitmek istiyorum"

şeklinde konuştu.

“ASKER OLMAK İSTİYORUM”

Vatan sevgisiyle spor aşkını aynı cümlede birleştiren Muhammet Harun İnce’nin hedefi ise oldukça net:

"Futbolcu ve asker olmak istiyorum. Ayrıca hukuk bölümüyle ilgili üniversiteye gitmek istiyorum."

“ARDA GÜLER GİBİ FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM”

Yeşil sahaların yeni yıldızı olmayı düşleyen Enes Yakup Ayrıç, idolünü ve ailesine olan bağlılığını dile getirerek,

"En büyük hayalim futbolcu olmak. Arda Güler nasıl futbolcu olduysa ben de o şekilde olmak istiyorum. Ailemle beraber ise en büyük hayalim beraber bilinmedik yerleri gezmek"

diye konuştu.

“EN BÜYÜK HAYALİM MÜHENDİS OLMAK”

Mühendislik hayali kuran Muhammet Alhamat, kısa ve öz bir şekilde geleceğini planladığını belirterek,

"Benim en büyük hayalim mühendis olmak"

dedi.

“EN BÜYÜK HAYALİM DOKTOR VE MÜHENDİS OLMAK”

Hem şifa dağıtmak hem de inşa etmek isteyen Yusuf Elceddun, akademik başarının altını çizerek,

"Benim en büyük hayalim doktor ve mühendis olmak. İyi bir üniversiteyi kazanmak istiyorum"

ifadelerine yer verdi.

“ÜNİVERSİTEYİ BURSLU OKUMAYI ÇOK İSTİYORUM”

Eğitim hayatındaki başarısını şehirden ayrılma isteğiyle harmanlayan Zeynep Eylül Kandemir, duygularını aktararak,

"Benim en büyük hayalim doktor olmak. Güzel bir lise kazanmayı ve üniversiteyi burslu okumayı çok istiyorum. Malatya’dan başka daha güzel bir yere taşınmak istiyorum"

ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK HAYALİM SEVDİKLERİMLE BERABER OLMAK”

Sevdiklerinin yanında olmasının her şeyden önemli olduğunu hatırlatan Rabia Hiraltaş, en sıcak hayalini paylaşarak,

"Ben doktor olmak istiyorum ve en büyük hayalim sevdiklerimle beraber olmak"

açıklamalarına yer verdi.

EDİTÖR NOTU

“Malatya’nın depremle yorgun düşen sokaklarında, taş binaların arasından yükselen çocuk sesleri aslında şehrin gerçek direnç noktası. Bizler bir kez daha hatırlatıyoruz ki; binalar yıkılsa da hayaller enkaz altında kalmıyor. Kimi Harvard’ın kürsüsünde bilim üretmeyi, kimi Arda Güler gibi yeşil sahalarda fırtınalar estirmeyi düşlüyor. Tablet sahibi olma isteğindeki masumiyetle, vatanı savunma kararlılığı aynı minik kalplerde birleşiyor. Malatya’dan daha büyük hayaller kuran bu çocuklar, sadece birer meslek sahibi olmayı değil; gezmeyi, görmeyi ve sevdikleriyle bir arada kalmayı özleyen yarınlarımızın mimarları. Bu çocukların pırıltısı, Malatya’nın küllerinden yeniden doğacağının en somut kanıtı. Onların hayallerine omuz vermek, hepimizin yarınlara olan borcudur. İyi ki varsınız çocuklar, hayalleriniz kadar büyük bir gelecek sizin olsun!”



