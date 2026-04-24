Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan doruğa ulaştı. 500 bin konut, 500 mahalle konağı ve yüzlerce camiyi kapsayan dev hamleye 8 milyondan fazla vatandaş başvuru yaptı. Ancak kurada asil ve yedek listede yer alamayan milyonlarca kişi için şimdi en önemli gündem, başvuru sırasında yatırılan 5 bin liralık bedelin geri alınması. Arama motorlarında "TOKİ iadesi kaç günde yatar" ve "Ziraat Bankası TOKİ parası geri alma" aramaları rekor kırarken, bankaların iade yöntemleri de tek tek açıklandı. İşte adım adım iade süreci ve kesinleşen ödeme takvimi...

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK VE KAÇ GÜN SÜRER?

TOKİ'nin sosyal konut projesinde kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için bekleme süresi belli oldu. Resmi açıklamaya göre, kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru ücretini hemen geri alamıyor. İade süreci, ilgili ildeki kura çekiliş tarihinden itibaren tam beş iş günü geçtikten sonra başlıyor. Yani bulunduğunuz ilin kurası tamamlandıktan bir hafta sonra banka şubelerine veya ATM’lere giderek paranızı tahsil etme hakkınız doğuyor.

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Başvuru bedelini geri almak isteyen vatandaşlar için bankalar farklı kolaylıklar sunuyor. Paranızı almak için illa banka kuyruğuna girmenize gerek kalmıyor. İşte en hızlı iade yöntemleri:

Banka Şubeleri: Başvuru yaptığınız bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) herhangi bir şubesine giderek iade talebinde bulunabilirsiniz.

ATM ve Kartsız İşlemler: Pek çok banka, ATM üzerinden "Kartsız İşlemler" menüsüyle iade imkanı tanıyor.

Mobil ve İnternet Bankacılığı: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden "Başvuru İadesi" sekmelerini kullanarak paranızı saniyeler içinde hesabınıza aktarabilirsiniz.

Online İade Sayfaları: Özellikle Halkbank, TOKİ iadeleri için özel bir web sayfası oluşturarak süreci hızlandırıyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Türkiye genelinde 80 ilin kurası tamamlanırken, tüm gözler artık finalin yapılacağı İstanbul’a çevrildi. 1 milyon 200 binden fazla başvurunun geldiği İstanbul etabında kura çekim töreni, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Tam 3 gün sürecek olan bu maratonla birlikte İstanbul'daki 100 bin yeni yuvanın sahipleri de netlik kazanacak.

İSTANBUL TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul'daki konut projeleri için belirlenen gelir sınırı ve ödeme koşulları Anadolu illerine göre farklılık gösteriyor. İstanbul için hane halkı net gelir sınırı 145 bin TL olarak uygulanırken, konutlar dar gelirli vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde planlandı. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle sunuluyor. Taksitlerin ise 7 bin 313 TL'den başlaması, ev sahibi olmak isteyen İstanbullular için büyük bir avantaj sağlıyor.

TOKİ PARA İADESİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

Yatırılan 5 bin TL'nin iade durumunu kontrol etmek isteyenler için en güvenilir adres e-Devlet kapısı oluyor. Adaylar, e-Devlet üzerinden "TOKİ Başvuru Sorgulama" sayfasına girerek kuradaki durumlarını görebiliyor. Eğer kura sonucunuz "Hak Sahibi Olamadı" şeklinde görünüyorsa, belirtilen 5 iş günü süresinin ardından bankanızın dijital kanalları üzerinden paranızın yatıp yatmadığını anlık olarak takip edebilirsiniz.