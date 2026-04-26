Piyasaların hafta sonu tatiline girmesiyle birlikte Malatya’da altın fiyatları sabitlendi ancak hareketlilik bitmedi. 26 Nisan 2026 Pazar günü Malatya Kuyumcular Odası (MKO) verilerine göre, 24 ayar gram altın satış fiyatı 6.960 TL seviyesine ulaşarak 7 bin TL sınırına dayandı. Özellikle düğün sezonu hazırlığı yapan vatandaşlar için kritik olan 22 ayar bilezik gramı ise 6.620 TL'den işlem görüyor.
İşte 26 Nisan 2026 Malatya altın piyasası verileri:
MALATYA 26 NİSAN ANLIK ALTIN FİYATLARI
- 24 Ayar Gram Altın:
- Alış: 6.740 TL
- Satış: 6.960 TL
- Çeyrek Altın:
- Alış: 10.860 TL
- Satış: 11.400 TL
- 22 Ayar Bilezik:
- Alış: 6.190 TL
- Satış: 6.620 TL
- Ata Lira / Reşat:
- Alış: 45.220 TL
- Satış: 48.130 TL
- Yarım Altın:
- Alış: 21.720 TL
- Satış: 22.800 TL
- Liralık Altın:
- Alış: 43.440 TL
- Satış: 45.600 TL
- Cumhuriyet 2.5 Altın:
- Alış: 108.600 TL
- Satış: 114.000 TL
Pazartesi sabahı piyasalar açılmadan önce bu rakamları mutlaka kaydedin! 27 Nisan sabahı piyasaların açılışıyla birlikte Malatya altın piyasasında yeni bir dalgalanma bekleniyor. Hafta sonu sabitlenen bu fiyatlar, yeni haftanın "kıyas noktası" olacak.