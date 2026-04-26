Piyasaların hafta sonu tatiline girmesiyle birlikte Malatya’da altın fiyatları sabitlendi ancak hareketlilik bitmedi. 26 Nisan 2026 Pazar günü Malatya Kuyumcular Odası (MKO) verilerine göre, 24 ayar gram altın satış fiyatı 6.960 TL seviyesine ulaşarak 7 bin TL sınırına dayandı. Özellikle düğün sezonu hazırlığı yapan vatandaşlar için kritik olan 22 ayar bilezik gramı ise 6.620 TL'den işlem görüyor.

İşte 26 Nisan 2026 Malatya altın piyasası verileri:

MALATYA 26 NİSAN ANLIK ALTIN FİYATLARI

24 Ayar Gram Altın: Alış: 6.740 TL Satış: 6.960 TL

Çeyrek Altın: Alış: 10.860 TL Satış: 11.400 TL

22 Ayar Bilezik: Alış: 6.190 TL Satış: 6.620 TL

Ata Lira / Reşat: Alış: 45.220 TL Satış: 48.130 TL

Yarım Altın: Alış: 21.720 TL Satış: 22.800 TL

Liralık Altın: Alış: 43.440 TL Satış: 45.600 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış: 108.600 TL Satış: 114.000 TL



Pazartesi sabahı piyasalar açılmadan önce bu rakamları mutlaka kaydedin! 27 Nisan sabahı piyasaların açılışıyla birlikte Malatya altın piyasasında yeni bir dalgalanma bekleniyor. Hafta sonu sabitlenen bu fiyatlar, yeni haftanın "kıyas noktası" olacak.