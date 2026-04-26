Malatya genelinde 26 Nisan 2026 tarihinde bakım ve işletme çalışmaları kapsamında birçok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Malatya’nın farklı ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

HEKİMHAN VE KULUNCAK’TA İŞLETME ÇALIŞMASI (09.30 – 16.00)

Hekimhan ilçesinde Sarıkız, Yayladam, Dursunlu, Karadere ve Beykent mahallelerinde;

Kuluncak ilçesinde ise Karaçayır ve Kızılhisar mahallelerinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

YEŞİLYURT VE KULUNCAK’TA BAKIM ÇALIŞMALARI (09.00 – 17.00)

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu ve Kiltepe mahallelerinde müteahhit tarafından yürütülecek bakım çalışmaları kapsamında 09.00 – 17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Kuluncak ilçesinde ise Yeni Mahalle, Bahçelievler, Ortapınar ve İstiklal mahallelerinde ekipler tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle aynı saat aralığında kesinti uygulanacak.

BATTALGAZİ’DE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ (09.00 – 17.00)

Battalgazi ilçesinde İstiklal, İzzetiye, Hamidiye, Ferhadiye, Saray, Halfettin, Kavaklıbağ ve Dabakhane mahallelerinde müteahhit çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.