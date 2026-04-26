Malatya güne güneşli bir gökyüzüyle başlasa da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen son rapor planları değiştirecek cinsten. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, gökyüzünün aniden kapanacağı ve yerel bazda şiddetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

YILDIRIM VE SEL RİSKİNE DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya genelinde parçalı bulutlu hava yerini yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Özellikle yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgâr, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması hayati önem taşıyor. Ayrıca Bingöl ve Tunceli sınırındaki yüksek kesimlerde kar erimesi ve çığ tehlikesi devam ediyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNİ

İşte Malatya’nın tüm ilçelerinde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklık değerleri:

Akçadağ: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (21°C)

Arapgir: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (18°C)

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (18°C) Arguvan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C)

Battalgazi: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (23°C)

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (23°C) Darende: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (23°C)

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C)

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C) Doğanyol: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (20°C)

Hekimhan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C)

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C) Kale: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (23°C)

Kuluncak: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C)

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C) Pütürge: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (19°C)

Yazıhan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (23°C)

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (23°C) Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (22°C)

Malatya Merkez: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (22°C)

Malatya'nın değişken havası bugün yine şaşırtmaya hazırlanıyor. Özellikle güneşli havaya aldanıp balkonunda hazırlık yapanlar veya bahçesinde çalışan hemşehrilerimiz için bu uyarı kritik. Sıcaklık 23 dereceye kadar çıksa da gök gürültüsü aniden bastırabilir. Lütfen ulaşımda aksamalar ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı 'bir şey olmaz' demeyin, tedbirinizi alın.