Malatya'da hafta sonu sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar için 26 Nisan Pazar günü hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. Merkez ve Battalgazi bölgelerinde acil ilaç temini sağlayabileceğiniz noktaları sizler için derledik.

İşte pazar günü 24 saat boyunca hizmet verecek o eczaneler:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

Pazar günü şehir merkezinde ulaşabileceğiniz noktalar şunlardır:

İPEK ECZANESİ Adres: İpek Caddesi, A101 Karşısı (Kanalboyu Esenlik Yukarısı) Telefon: 0422 322 11 33

BADEM ECZANESİ Adres: Cengiz Topel Cad. Migros Yanı (Mücelli Sağlık Ocağı ile Tapu Binası Arası) Telefon: 0422 321 89 57

EMNİYET ECZANESİ Adres: İl Emniyet Müdürlüğü Karşısı, İnönü Mah. İstasyon Cad. No:15/B Telefon: 0422 212 44 74

MELİS ECZANESİ Adres: Çavuşoğlu Sağlık Ocağı Karşısı Telefon: 0552 607 17 02

SELÇUK ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan - Mıhlıdut Cad. No: 3/C (Şampiyon Kokoreç Karşısı) - Yeşilyurt Telefon: 0422 503 82 45



ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANE

Battalgazi bölgesinde bugün hizmet veren eczane:

MENENGİÇ ECZANESİ Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85, Battalgazi Telefon: 0422 999 10 23



Not: Listede yer alan tüm eczaneler 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Gitmeden önce telefon ile teyit almanız önerilir.