Milyonların beklediği o gün geldi! Şampiyonluk yolunda düğümü çözecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bugün sahne alıyor. Peki, derbi saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı? İşte 26 Nisan Pazar Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'dan güncel maç programı...
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?
Günün ve yılın en büyük maçı İstanbul'da oynanıyor. Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan dev randevu için tüm detaylar netleşti:
- Maç: Galatasaray - Fenerbahçe
- Saat: 20:00
- Kanal: beIN Sports 1
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? (26 NİSAN PAZAR)
Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da dev bir futbol şöleni var. İşte ekran başına kilitleyecek o liste:
SÜPER LİG’DE BUGÜN DİĞER MAÇLAR
Pazar mesaisi sadece derbiyle sınırlı değil. Süper Lig’de günün diğer kritik karşılaşmaları şöyle:
- 13:30 | Kasımpaşa - Samsunspor (beIN Sports 1)
- 16:00 | Sivasspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
- 16:00 | Trabzonspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
TRENDYOL 1. LİG’DE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Üst lige çıkma mücadelesinde bugün tam bir futbol şöleni yaşanıyor. Maçların birçoğu aynı saatte start alacak:
- 14:30 | Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 2)
- 16:00 | Sakaryaspor - Yeni Çorumspor (TRT Spor)
- 16:00 | Amedspor - Bodrum FK (beIN Max 1 / TRT Avaz)
- 16:00 | Erzurumspor - Bandırmaspor (beIN Max 2)
- 16:00 | Pendikspor - Boluspor (TRT Tabii)
- 16:00 | Keçiörengücü - Manisa FK (TRT Türk)
AVRUPA LİGLERİ MİLAN - JUVENTUS DERBİSİ
Avrupa futbolunda da bugün "Süper Pazar" yaşanıyor. İşte izlenmesi gereken dev maçlar:
İtalya Serie A
- 19:00 | Torino - Inter (S Sport 2)
- 21:45 | AC Milan - Juventus (S Sport Plus)
İspanya La Liga
- 19:30 | CA Osasuna - Sevilla (S Sport)
- 22:00 | Villarreal - Celta Vigo (S Sport)
Almanya Bundesliga
- 18:30 | Borussia Dortmund - Freiburg (Tivibu Spor 1)
Fransa Ligue 1
- 21:45 | Marsilya - OGC Nice (beIN Sports 3)