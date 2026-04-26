Milyonların beklediği o gün geldi! Şampiyonluk yolunda düğümü çözecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bugün sahne alıyor. Peki, derbi saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı? İşte 26 Nisan Pazar Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'dan güncel maç programı...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Günün ve yılın en büyük maçı İstanbul'da oynanıyor. Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan dev randevu için tüm detaylar netleşti:

Maç: Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe Saat: 20:00

20:00 Kanal: beIN Sports 1

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? (26 NİSAN PAZAR)

Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da dev bir futbol şöleni var. İşte ekran başına kilitleyecek o liste:

SÜPER LİG’DE BUGÜN DİĞER MAÇLAR

Pazar mesaisi sadece derbiyle sınırlı değil. Süper Lig’de günün diğer kritik karşılaşmaları şöyle:

13:30 | Kasımpaşa - Samsunspor (beIN Sports 1)

16:00 | Sivasspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

16:00 | Trabzonspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

TRENDYOL 1. LİG’DE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Üst lige çıkma mücadelesinde bugün tam bir futbol şöleni yaşanıyor. Maçların birçoğu aynı saatte start alacak:

14:30 | Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 2)

16:00 | Sakaryaspor - Yeni Çorumspor (TRT Spor)

16:00 | Amedspor - Bodrum FK (beIN Max 1 / TRT Avaz)

16:00 | Erzurumspor - Bandırmaspor (beIN Max 2)

16:00 | Pendikspor - Boluspor (TRT Tabii)

16:00 | Keçiörengücü - Manisa FK (TRT Türk)

AVRUPA LİGLERİ MİLAN - JUVENTUS DERBİSİ

Avrupa futbolunda da bugün "Süper Pazar" yaşanıyor. İşte izlenmesi gereken dev maçlar:

İtalya Serie A

19:00 | Torino - Inter (S Sport 2)

21:45 | AC Milan - Juventus (S Sport Plus)

İspanya La Liga

19:30 | CA Osasuna - Sevilla (S Sport)

22:00 | Villarreal - Celta Vigo (S Sport)

Almanya Bundesliga

18:30 | Borussia Dortmund - Freiburg (Tivibu Spor 1)

Fransa Ligue 1

21:45 | Marsilya - OGC Nice (beIN Sports 3)