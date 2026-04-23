23 Nisan Perşembe günü televizyon karşısına geçecek olan sporseverler, "Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) yarı finale yükselecek takımların belli olacağı kritik çeyrek final eşleşmeleri nefes kesecek.

İşte günün öne çıkan maç programı ve canlı yayın rehberi:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Türkiye Kupası'nda bugün iki dev randevu var. Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşırken, gecenin kapanışında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

18:45 | Samsunspor – Trabzonspor Yayın: A Spor

A Spor 20:45 | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Yayın: ATV

İSPANYA LA LİGA’DA KRİTİK GECE

Avrupa futbolunun kalbi ise İspanya'da atıyor. La Liga'da üst sıraları ve ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 3 karşılaşma ekranlara gelecek.

20:00 | Levante - Sevilla (Kanal: S Sport)

(Kanal: S Sport) 21:00 | Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona (Kanal: S Sport)

(Kanal: S Sport) 22:30 | Real Oviedo - Villarreal (Kanal: S Sport)

BUGÜN MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleri A Spor ve ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. La Liga karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverlerin ise S Sport platformuna sahip olmaları gerekmektedir.

Maç saatlerinde yaşanabilecek olası değişiklikler için yayıncı kuruluşların yayın akışlarını kontrol etmeyi unutmayın.