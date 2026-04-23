23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya’nın kalbi Sümer Park, bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. Bayramın tadını çıkarmak için parka gelen aileler ve çocuklar, alışılmışın dışında bir etkinlikle karşılaştı. Parkın yeşil alanlarında görevliler eşliğinde boy gösteren atlar, bir anda ilgi odağı oldu.

MİNİKLER KORKULARINI YENİP EYER ÜSTÜNE ÇIKTI

Şehir hayatında atlarla bu kadar yakından temas kurma şansı bulamayan yüzlerce çocuk, profesyonel eğiticiler ve görevliler nezaretinde at sırtında tur attı. İlk kez eyer üzerine çıkan miniklerin yaşadığı o tatlı korku ve sonrasındaki dev gülümseme, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

BU ÖZEL DENEYİM FOTOĞRAF KARELERİYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Sümer Park içerisinde gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, çocukların doğa ve hayvan sevgisini pekiştirmek amaçlandı. Atlı gezinti sırasında güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulması dikkat çekerken, Malatyalı aileler çocuklarının bu özel deneyimini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Bayram boyunca devam eden hareketlilikte, çocukların at sırtındaki turu sadece bir gezinti değil, unutulmaz bir bayram anısı olarak hafızalara kazındı. Malatya sokaklarında yankılanan çocuk sesleri, bayramın ruhunu Sümer Park’ın her köşesine taşıdı.

EDİTÖR NOTU

“Malatya’da 23 Nisan’ın coşkusu bu yıl farklı bir deneyimle çocukların hafızasına kazındı. Sümer Park’ta düzenlenen atlı etkinlik, şehir yaşamında doğayla temas imkânı bulamayan minikler için hem eğitici hem de unutulmaz anlara sahne oldu. Güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen organizasyon, çocukların hayvan sevgisini pekiştirirken ailelere de bayramın ruhunu doyasıya yaşama fırsatı sundu. Bu tür etkinliklerin yaygınlaşması, çocukların sosyal ve duygusal gelişimi açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.”