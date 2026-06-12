Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ, her fırsatta araç filosunu yenilediğini ve modern ulaşım yatırımları yaptığını iddia etse de, sokaktaki gerçekler çok başka bir hikaye anlatıyor.

Malatya’da her gün binlerce vatandaşın kullandığı belediye otobüsleri, bakımsızlıktan adeta dökülüyor. Mevcut filo, kelimenin tam anlamıyla yama ve bant formülüyle ayakta tutulmaya çalışılıyor.

KOPAN DEMİRLER VE KIRIK KOLTUKLAR BANTLA TAMİR EDİLİYOR

Vatandaşların can güvenliğini ve konforunu hiçe sayan ihmalkarlık, artık otobüs içindeki çıplak gözle görülür detaylara yansımış durumda. Seyir halindeyken yolcuların tutunması gereken kopan tutamak demirleri ve kırılan koltuklar, sanayide kalıcı olarak onarılmak yerine koli bantlarıyla sarılarak geçiştiriliyor.

Günün en yoğun saatlerinde, tıklım tıklım dolu araçlarda canını bu bantlanmış demirlere emanet etmek zorunda kalan Malatyalılar, her yolculukta adeta kazaya davetiye çıkarıldığını belirtiyor.

ALGI BELEDİYECİLİĞİ DEĞİL, GERÇEK HİZMET BEKLENİYOR

Malatya halkı, parasıyla rezil olduğu bu ulaşım hizmetine karşı oldukça öfkeli. Vatandaşlar, MOTAŞ yönetiminin sürekli yeni araç alımı algısının arkasına sığınmayı bırakıp, ellerindeki mevcut otobüslerin neden bu kadar bakımsız ve harap halde olduğunun hesabını vermesini istiyor.

Deprem görmüş, zaten ulaşım aksı yaralı olan bir şehirde, toplu taşımanın bu denli sefil bir görüntüye terk edilmesi kabul edilemez. MOTAŞ’ın acilen bu bantlı tamirat trajedisine son vermesi ve halka hak ettiği hijyenik, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlaması bekleniyor.