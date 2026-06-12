Malatya'da trafik kazalarının sıkça yaşandığı kritik noktalardan biri olan Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi, akşam saatlerinde korkutan bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Sürgü Mahallesi güzergahında seyir halinde olan Y.S. yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEVRİLDİ

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, yoldan çıkarak savruldu ve devrildi. Metrelerce sürüklenerek durabilen otomobili gören çevredeki vatandaşlar, büyük bir panikle yaralının yardımına koştu. Durumun ciddiyeti üzerine vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

SAĞLIK, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yapılan ihbarın ardından olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geldiği Sürgü yolunda yeni bir kaza yaşanmaması adına çevre güvenliğini alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Y.S.’ye ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ambulansa alınan yaralı sürücü, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren sürücünün durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından hurdaya dönen araç yoldan kaldırılırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.