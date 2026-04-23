Beşiktaş, İtalya Serie B ekiplerinden Venezia forması giyen Fildişili orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan basınında geniş yankı bulan gelişmelere göre, oyuncu cephesiyle pürüzleri gideren siyah-beyazlı kurmaylar resmi teklifini İtalyan kulübüne iletti.

BONSERVİS İÇİN 15 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Transfer görüşmelerinde masaya konulan rakamlar netlik kazandı. Çizme basını, Beşiktaş yönetiminin 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Venezia'ya 15 milyon avroluk bir öneri sunduğunu yazdı. Kulüpler arasındaki resmi temaslar sürüyor.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDAKİ İSİM

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı genç yıldıza, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de uzun süredir ilgi gösteriyordu. Doumbia'nın transferi için Inter, Milan, Roma, Newcastle United, Everton, Benfica ve Sporting Lizbon gibi devlerin sezon içinde Venezia ile temas kurduğu biliniyor.

SÖZLEŞMESİ 2029 YILINDA BİTİYOR

İtalyan temsilcisiyle 20 Haziran 2029 tarihine kadar kontratı bulunan Fildişili oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Bu sezon Venezia formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev alan yetenekli orta saha, takımına 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.