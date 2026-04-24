Malatya’yı voleybol altyapısında başarıyla temsil eden Filenin Prensesleri.44 Küçük Kızlar Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2025–2026 sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Grup müsabakalarında sergiledikleri üstün performansla rakiplerine set vermeyen temsilcimiz, grubunu şampiyon olarak tamamlayarak adını Türkiye’nin en seçkin kulüpleri arasına yazdırdı.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 32 TAKIMI ARASINDA

Bu tarihi başarıyla birlikte Filenin Prensesleri.44, Türkiye genelindeki binlerce takım arasından sıyrılarak en iyi 32 takımın yer alacağı Final Etabı’na katılma hakkı kazandı. Sahadaki disiplinleri, bitmek bilmeyen enerjileri ve takım ruhuyla takdir toplayan sporcularımız, Malatya’nın voleyboldaki potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

Kulüp yönetimi, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Grup müsabakalarında ortaya konan bu irade, altyapı çalışmalarımızın ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu gösterdi. Bu başarıda en büyük pay, alın teri döken sporcularımızın, onları yetiştiren antrenörlerimizin ve bizleri asla yalnız bırakmayan velilerimizindir."

FİNAL HEYECANI HAZİRAN’DA ESKİŞEHİR’DE

Şimdi gözler, TVF tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Haziran ayında Eskişehir’de düzenlenecek olan Final Etabı’na çevrildi. Malatya temsilcisi, Türkiye’nin voleybol devleriyle kürsü mücadelesi verecek. Hazırlıklarını ara vermeden sürdüren takımın tek bir hedefi var: Eskişehir’den Türkiye derecesi ile dönerek bu başarıyı bir kupayla taçlandırmak.