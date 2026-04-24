Malatya sofralarının vazgeçilmezi olan bulgur, maharetli ellerde şekil değiştirerek "Yumru Köfte" adıyla hem doyurucu bir ana öğüne hem de kültürel bir mirasa dönüşüyor.

SABIRLA YOĞRULAN GELENEK

Yumru köfte, malzemesi az ancak emeği yoğun olan özel bir reçete. Özellikle kıymanın yağsız olması ve bulgurla özdeşleşmesi için harcanan o yarım saatlik yoğurma süreci, yemeğin lezzet sırrını oluşturuyor.

Yumru köfte için gerekli ölçüler:

300 gr. yağsız, iki kere çekilmiş kıyma

3 su bardağı orta bulgur

1 baş kuru soğan

5-6 dal ince kıyılmış maydanoz

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI:

Geniş bir yoğurma kabına alınan bulgur, kıyma, tuz, karabiber, ince kıyılmış maydanoz ve küp doğranmış soğanlar, azar azar su ilavesiyle yaklaşık yarım saat boyunca yoğrulur. Hamur, ele yapışmayan ve dağılmayan bir kıvama geldiğinde, fındıktan biraz daha büyük parçalar koparılarak avuç içinde titizlikle yuvarlanır.

SOFRADAKİ TERCİH SİZİN

Hazırlanan köfteler, kaynayan tuzlu suyun içerisinde haşlanarak servis tabağına alınır. Malatya usulü ‘Yumru Köfte’nin en güzel yanı ise çok yönlü olmasıdır.

Bu eşsiz lezzeti dilerseniz haşlandığı gibi sıcak veya soğuk tüketebilir; dilerseniz damak tadınıza göre yağda boş olarak veya yumurtaya bulanarak kızartıp çıtır bir formda servis edebilirsiniz.