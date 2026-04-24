Kampüs Hayvanları Koruma Topluluğu, üniversite kampüsümüzde yaşayan sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek, onların güvenliğini sağlamak ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Topluluk, hayvan sevgisini yaygınlaştırmayı ve öğrenciler arasında sorumluluk bilinci geliştirmeyi hedefliyor.

Topluluk tarafından yapılan açıklamada, “Faaliyetlerimizi büyük ölçüde gönüllülük esasıyla ve kendi imkânlarımızla sürdürmekteyiz. Mama, tedavi ve bakım gibi temel ihtiyaçları çoğu zaman kendi bütçemizden karşılamaktayız. Ancak artan ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir destek sistemine gereksinim duymaktayız. Bu noktada, hayvanların düzenli beslenmesi, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve daha kapsamlı projelerin hayata geçirilebilmesi için sponsorluk desteğine ihtiyaç duymaktayız. Sağlanacak destekler sayesinde daha fazla hayvana ulaşabilecek, yaşam koşullarını iyileştirebilecek ve kampüsümüzde daha bilinçli bir hayvan sevgisi kültürü oluşturabileceğiz. Topluluğumuzla iş birliği yapmak ve bu iyilik hareketine destek olmak isteyen kişi ve kurumlarla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız” sözleri aktarıldı.