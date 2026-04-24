Tarım TV’de Ercan Gürses'in sunduğu Şehrin Güvencesi programına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehrin tarımı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Programda Ercan Gürses, Vali Yavuz’a, “Uzun uzun yem bitkilerinden de bahsettik. Siz biraz önce sebzeden, meyveden işte diğer belki yeni ürünlerden, mikroklima bölgesi olduğundan da bahsettiniz. Ama yem bitkileri deyince benim aklım tabii işin diğer yönüne de gitti. Tarım ve hayvancılık. Hayvancılık potansiyeli anlamında neler söyleyebiliriz Malatya açısından?” şeklinde soru yöneltti.

“400 BİN KÜÇÜKBAŞ, 190 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN”

Malatya’nın durumuna ilişkin bilgi veren Vali Seddar Yavuz,

“Malatya gibi geniş bir coğrafyaya sahip. Dolayısıyla mera alanlarının oldukça iyi olduğu, verimli olduğu bir saha. Göreceli olarak da yağış miktarı son yıllarda azalsa da yüksek kesimlerde özellikle hayvancılık için çok elverişli. Bu kapsamda yaklaşık 400 bine yakın küçükbaş hayvan, yaklaşık 190 bine yakın da büyükbaş hayvan varlığına sahibiz. Hayvancılığın geliştirilmesi konusunda da Hükûmetimizin biliyorsunuz çeşitli destekleri bulunuyor. Bu destekler kapsamında da yardımlarımız devam ediyor”

sözlerine yer verdi.

“ÜLKEMİZİN ÖZELLİKLE ET İHTİYACININ KARŞILANMASINDA DA ÖNEMLİ BİR LOKASYON”

Yayla hayvancılığına ilişkin Vali Yavuz,

“Bu özellikle 6 ay süren yayla hayvancılığı, maliyetleri de azaltması vesilesiyle et kalitesini de yükseltiyor. Diğer taraftan da besiciliğin de önemli bir noktası. O yüzden de ülkemizin özellikle et ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir lokasyon olduğunu Malatya'nın rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer taraftan sulanabilen araziler vesilesi de daha hesaplı, daha ucuz yem bitkisi üretme imkana da bir açıdan sahip. Gerek besilik gerekse gezici hayvancılık açısından oldukça verimli bir alan. Buna bağlı olarak da tabii ki sanayisi gelişiyor bunun. Et ve süt işleme, paketleme ve bunun tarımsal sanayinin gelişimine de ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebilirim”

sözlerini kaydetti.

“ÇOBANLARIMIZ İÇİN NAKLEDİLEBİLİR KONTEYNERLER ÜRETTİK”

Malatya’nın 21 ovasının olduğunu ifade eden Yavuz,

“Tarım Bakanlığımızın uyguladığı mera ıslah projelerini de hayata geçiriyoruz. Çünkü meraların korunması önemli. Diğer taraftan da çobanlarımız için özellikle nakledilebilir konteynerler ürettik, çekilebilir… Çobanlarımızın hayat konforunu da artırmak bakımından içinde yatağı olan, duş alabileceği, bildiğimiz konteynerle bir lastik teker monte etmek suretiyle 40 tanesi ürettik ve gezici hayvancılık yapan hemşehrilerimize teslim ettik. Yeni bir 60 tane üretimi de şimdi devam ettiriyoruz. Bu faaliyetleri de çeşitli yeni kendi geliştirdiğimiz yöntemlerle desteklemeye devam ediyoruz”

diye konuştu.

“DEPREMDE HAYVANCILIK ALTYAPIMIZ ZARAR GÖRDÜ”

Vali Yavuz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine değinerek,

“Şimdi efendim biliyorsunuz bakanlığımızın çeşitli bu konuda projeleri var. Küçük hayvan destekleri… Özellikle depremde de biliyorsunuz hayvancılık altyapımız zarar gördü. Depremle beraber ahırlar, hayvanlarımız zarar gördü. Dolayısıyla hayvan varlığının ve hayvancılığın sekteye uğramaması bakımından yaklaşık 3500'e yakın küçükbaş hayvan desteği oldu. Yine 1500'e yakın da büyükbaş hayvan desteğiyle bu konuda bakanlığımız gerçekten çiftçimizin, hayvancılık yapan hemşehrilerimizin yanında bulundu. Bunun yanında biliyorsunuz aşılama faaliyetleri başta olmak üzere hayvan refahının korunması, veriminin artırılmasına ilişkin de yine Tarım ve Orman il müdürlüklerimizdeki veterinerlerimiz, teknik elemanlarımız bu sahada gayretle çalışmaya devam ediyor”

sözlerini aktardı.