Türk spor camiasının yakından takip ettiği Mert ve Bülent Korkmaz’ın babası Nur Osman Korkmaz İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bugün İstanbul Şenlikköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen cenaze törenine ise spor camiasından yoğun katılım gerçekleşti. Malatya’dan da çok sayıda ismin katıldığı cenaze namazına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir FK Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasarylı eski futbolcu Hasan Şaş, Malatyaspor eski Teknik Direktörlerden Cihat Arslan, Malatyaspor’lu eski Futbolcu İlyas Karaman, Malatyasporlu eski yöneticilerden Özcan Kayhan başta olmak üzere Galatasaray camiasından eski yöneticiler ve futbolcular, Malatyaspor camiasından isimler ile çok sayıda Malatyalı iş insanı ve spor camiasından isimler katıldı.

Futbol kariyerinde Malatya ile de bağı bulunan Mert Korkmaz, 2001-2006 sezonunda Malatyaspor’da oynayarak başarılı bir grafik çizmişti. 2013-2014 yılında Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük görevi de yapan Korkmaz, 2021-2022 sezonunda ise Teknik Direktör Cihat Arslan’ın yardımcısı olarak sarı-siyahlı ekipte çalışmıştı.

Galatasaray’ın UEFA Kupası kazanan kadrosunda kaptanlık yapan Bülent Korkmaz’ın da babası olan Nur Osman Korkmaz’ın vefatı spor camiasında üzüntüyle karşılanırken, Malatya futbol kamuoyu da geçmişte Malatyaspor’da görev yapan Mert Korkmaz üzerinden acıyı paylaştı.