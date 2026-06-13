Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya il genelini kapsayan iki günlük meteorolojik değerlendirme raporunu paylaştı. Bugün ve yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yerel sağanak yağışların, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtildi.

İşte Malatya için geçerli olan kritik saatler ve hava durumunun detayları:

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE KRİTİK SAATLER!

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların etkili olacağı periyotlar ise şu şekilde açıklandı:

· Bugün (13 Haziran 2026): Öğle saatlerinden sonra 14:00 ile 19:00 TSİ arasında,

· Yarın (14 Haziran 2026): Öğle saatlerinden itibaren 12:00 ile 21:00 TSİ arasında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

DİKKAT: Beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve yağışlarla birlikte yerel dolu hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR, RÜZGARLAR SERT ESECEK!

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu yağışlı sistemle birlikte mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği bildirildi.

Ayrıca rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvete, ancak yağış anında zaman zaman kuvvetli (39-61 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olması gerekiyor.

OLUŞMASI MUHTEMEL RİSKLER NELER?

Meteoroloji yetkilileri, ani hava değişimiyle birlikte oluşabilecek olumsuzlukları sıralayarak uyarıda bulundu. Yaşanabilecek muhtemel riskler şunlardır:

· Ani Sel ve Su Baskınları

· Yıldırım Düşmesi

· Yerel Dolu Yağışı

· Ulaşımda Aksamalar

· Yağış Anında Kuvvetli Rüzgar

YETKİLİLERDEN "ANLIK TAKİP" ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada, can ve mal kaybının önlenmesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi adına vatandaşların ve ilgili kurumların Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar uyarılarını yakından takip etmesi gerektiği önemle vurgulandı. Yetkililer, ani su baskını ve sel riskine karşı dere yataklarından uzak durulması ve araçların dolu yağışına karşı korunaklı alanlara çekilmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.