Milyonlarca öğrencinin lise hayallerini süsleyen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Malatya’da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. İki oturum halinde düzenlenen dev maratonda, kent genelinde tam 10 bin 109 öğrenci sıralardaki yerini aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutan öğrenciler, hayallerindeki liseye bir adım daha yaklaşabilmek için sınıfları doldurdu. İki oturum arasında verilen kısa molada nefes alan adaylar, ikinci oturumda da tüm güçleriyle soruları çözmek için ter döktü.

OKUL ÖNLERİNDE DUYGU DOLU BEKLEYİŞ

Öğrenciler içeride geleceğe doğru kalem oynatırken, anne ve babalar da okul bahçelerinde adeta zamanla yarıştı. Sınav merkezlerinin çevresinde zaman zaman yoğunluklar yaşanırken, ailelerin ellerinden Kur'an-ı Kerim ve dualar düşmedi. Heyecanlı bekleyiş, sınav bitiş zilinin çalmasıyla yerini büyük bir rahatlamaya ve kucaklaşmalara bıraktı.

Sınavın tamamlanmasının ardından binalardan çıkan öğrenciler, haftalardır süren stresin ardından ailelerine sarılarak rahat bir nefes aldı. Şimdi gözler, büyük emeklerin karşılığı olan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.