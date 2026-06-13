Malatya’nın dünya çapında ünlü kayısısına, Pütürge ilçesinden ezber bozan bir alternatif geldi. 2017 yılında "Tek bir ürüne bağımlı kalmayalım" diyerek yola çıkan Nurettin ve Gülten Çelik çifti, devlet desteğiyle kurdukları çilek bahçesinde bugün yıllık 6 tonluk dev bir üretime ulaştı. Girişimci çiftin tarlada uyguladığı satış modeli ise hem işçi krizini çözdü hem de müşterileri tarlaya akın ettirdi.

Bölgenin geleneksel geçim kaynağı olan kayısı ve hayvancılığın yanına yeni bir soluk getirmek isteyen Çelik çifti, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi kapsamında sağladığı destekle ilk adımı attı. İlk etapta 5 dönümlük küçük bir alanda deneme ekimi yapan üreticiler, toprağın verimi ve aldıkları olumlu sonuçlar üzerine her yıl üretim alanını genişletti.

PAZARLAMA KAYGISINI "KENDİN TOPLA, KENDİN YE" MODELİ ÇÖZDÜ

İlk yıllarda "Ürünü satabilir miyiz?" endişesi taşıdıklarını belirten Gülten Çelik, zamanla kendi müşteri ağlarını nasıl oluşturduklarını şu sözlerle anlattı:

"Pütürge’ye bir yenilik getirmek istedik. Başlarda endişeliydik ama zamanla sadık bir müşteri kitlemiz oluştu. Şimdi çevre ilçe ve mahallelerden aileler bahçemize gelerek hafta sonu aktivitesi gibi kendi çileğini elleriyle topluyor."

İşçi bulma konusunda yaşanan zorlukları avantaja çevirdiklerini belirten Nurettin Çelik ise geliştirdikleri sistemi şöyle özetledi:

"Herkesin yaptığı işi yapmak yerine farklıyı denedik. İşçi bulamayınca sistemi değiştirdik; 'Kendin topla, kendin ye' modelini başlattık. Vatandaşlar bahçeye gelip hem eğleniyor hem taze taze topluyor. Bu uygulama büyük ilgi gördü."

"ÇİFTÇİNİN MUTLAKA ALTERNATİFİ OLMALI"

Tarımda tek bir ürüne bağımlı kalmanın risklerine dikkat çeken Nurettin Çelik, bölgedeki diğer üreticilere de şu tavsiyede bulundu:

"Kayısın olmazsa bademin olur, bademin olmazsa çileğin olur. Çiftçinin mutlaka alternatif ürünleri düşünmesi gerekiyor." Malatya yeni çarşı inşaatında şok iddia: "Denetim yok, duvarları yıkıp birleştiriyorlar!" İçeriği Görüntüle

Sezon boyunca sabit fiyat garantisiyle doğrudan tüketiciye satış yapan çift, hem aracıları ortadan kaldırıyor hem de taze ürünü en uygun fiyatla bölge halkına sunuyor. Çelik çiftinin bu başarısı, özellikle tarımdan uzaklaşan genç kuşak için de ilçede büyük bir ilham kaynağı haline gelmiş durumda.