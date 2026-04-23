Ligin ikinci yarısında sergilediği performansla imkansızı başararak play-off’a yükselen Malatya Yeşilyurtspor, Mersin temsilcisi Silifke Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Saat 20.00’de başlayan mücadelede Malatyalı futbolseverler tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Yeşilyurtspor, taraftarına galibiyet sözü verdiği o tarihi akşamlardan birini yaşattı.

SAHADA YEŞİLYURT FIRTINASI ESTİ

Maça oldukça iştahlı başlayan Malatya ekibi, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede baskı kurdu. Organize ataklarla Silifke savunmasını zorlayan temsilcimiz, maçın genelinde oyun üstünlüğünü korumayı başardı. Rakip Silifke Belediyespor zaman zaman kontra ataklarla etkili olmaya çalışsa da, Yeşilyurtspor’un dirençli savunması ve bitirici vuruşları skoru belirledi.

Maç sonunda tabelada yazan 3-1’lik skor, sahadaki emeğin karşılığı oldu.

Kendi sahasında aldığı 3-1’lik net galibiyetle rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Malatya Yeşilyurtspor, şimdi gözünü deplasmanda oynanacak olan rövanş mücadelesine dikti.