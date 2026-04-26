Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gültekin’e göre trafik sesi, klima uğultusu, fan, klavye tıklamaları ve elektronik cihazların sürekli devam eden sesleri sessiz gürültü olarak tanımlanıyor ve beyin tarafından sürekli filtrelenmek zorunda kalıyor. Bu süreç ise fark edilmeden zihinsel yorgunluğa zemin hazırlıyor.

“Beyin sürekli mesai yapıyor” diyen Gültekin, arka plan gürültüsünün dikkat problemleri, odaklanma güçlüğü ve kronik zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 85 dB üzerindeki sesleri riskli kabul ettiğini hatırlatan Gültekin, düşük seviyeli gürültüye uzun süre maruz kalmanın da kalıcı hasar oluşturabileceğini söyledi. Ancak tehlike yalnızca kulakla sınırlı değil.

Uzman isim, gürültünün vücutta stres hormonu dengesini bozarak kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini, sindirim sistemi ve nörolojik süreçleri de etkileyebileceğini belirtti.

En dikkat çekici uyarı ise bilişsel etkiler üzerine geldi. Gültekin, beynin sürekli sesleri ayıklamak için çalışmasının zihinsel kaynakları tükettiğini, bunun da gün sonunda açıklanamayan yorgunluk, sinirlilik ve uyku bozukluğu olarak geri döndüğünü ifade etti.

“Alışmak korumuyor” uyarısında bulunan uzman, gürültüye maruz kalmaya tolerans geliştirilse bile etkilerin azalmadığını, aksine zamanla biriktiğini söyledi.

Modern yaşamın sessizliği giderek yok ettiğini belirten Gültekin’in en çarpıcı mesajı ise şu oldu:

“SESSİZLİK BİR LÜKS DEĞİL, BİYOLOJİK BİR İHTİYAÇTIR”

Uzmanlar, özellikle şehir yaşamında gürültü maruziyetinin azaltılması, kulak koruyucu kullanımı ve ses seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.