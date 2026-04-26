Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in seçim döneminde açıkladığı vaatler, “nededineyapti.com” üzerinden derlenen verilerle yeniden gündeme geldi. Verilere göre toplam 90 projeden 21’i tamamlanırken, 24’ü yapım aşamasında, 45’inin ise henüz başlamadığı görülüyor.

İşte Sami Er’in projeleri:

1. 15000 İlave Konut Projesi - (YAPILMADI)

2. İkizce - İnönü Üniversitesi Tramvay Hattı Projesi- (YAPILMADI)

3. Şehir Kütüphanesi Projesi- (YAPILIYOR)

4. Çocuk Kütüphaneleri Projesi- (YAPILMADI)

5. Semt Kütüphaneleri Projesi- (YAPILMADI)

6. Yerinde Kentsel Dönüşüm Hızlanacak- (YAPILIYOR)

7. Yol ve Asfalt Yenileme Projesi- (YAPILIYOR)

8. Kanalizasyon Yenileme Projesi- (YAPILIYOR)

9. Doğal Gaz Yenileme Projesi- (YAPILIYOR)

10. Enerji Hatları Yenileme Projesi- (YAPILIYOR)

11. Şehir Aydınlatma Hatları Yenileme Projesi- (YAPILIYOR)

12. Telekomünikasyon Alt Yapısı Yenileme Projesi- (YAPILIYOR)

13. 353 Köyde 7542 Konut Projesi- (YAPILIYOR)

14. 353 Köyde 740 Ahır Projesi- (YAPILIYOR)

15. Bina Güçlendirme Projeleri Hızlanacak- (YAPILIYOR)

16. Şehir Merkezi - Çarşı Projesi- (YAPILIYOR)

17. Kongre ve Kültür Sarayı Projesi- (YAPILMADI)

18. Beydağı Seyir Terası Projesi- (YAPILMADI)

19. Beydağı Teleferik Projesi- (YAPILMADI)

20. Hızlı, Ucuz, Konforlu Ulaşım Projesi- (YAPILIYOR)

21. Hızlı, Ucuz, Konforlu Ulaşım Projesi: Akıllı Sinyalizasyon Sistemi- (YAPILDI)

22. Hızlı, Ucuz, Konforlu Ulaşım Projesi: Kavşak Düzenlemeleri- (YAPILDI)

23. Hızlı, Ucuz, Konforlu Ulaşım Projesi: Ulaşım Araçlarında Çeşitlilik- (YAPILDI)

24. Hızlı, Ucuz, Konforlu Ulaşım Projesi: Ulaşım Filosunun Genişletilmesi- (YAPILDI)

25. Su Sporları Merkezi Projesi- (YAPILMADI)

26. Konteyner Dönüşüm Projesi- (YAPILMADI)

27. Bilim Merkezi Projesi- (YAPILMADI)

28. Çimento Fabrikası Projesi- (YAPILIYOR)

29. Konut ve İş Yeri Teslimleri Hızlanacak- (YAPILIYOR)

30. Malatya Genç Kart Projesi- (YAPILMADI)

31. Tek Adımda Çözüm (TAÇ) Merkezi Projeleri- (YAPILDI)

32. Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi- (YAPILMADI)

33. Battalgazi 9270 Konut, 841 İş Yeri Projesi- (YAPILIYOR)

34. Yeşilyurt 13955 Konut, 9927 İş Yeri Projesi- (YAPILIYOR)

35. Yeni Sanayi Siteleri Projesi- (YAPILIYOR)

36. Kışla Caddesi: Yol Genişletme- (YAPILDI)

37. Kışla Caddesi: Peyzaj- (YAPILDI)

38. Kışla Caddesi: Kent Mobilyaları- (YAPILMADI)

39. Kışla Caddesi: Otopark Alanı- (YAPILMADI)

40. İnönü Caddesi: Yol Genişletme- (YAPILMADI)

41. İnönü Caddesi: Peyzaj- (YAPILMADI)

42. İnönü Caddesi: Kent Mobilyaları- (YAPILMADI)

43. İnönü Caddesi: Otopark Alanı- (YAPILDI)

44. Cami Yanına veya Altına Taziye Evleri Projesi- (YAPILMADI)

45. Cami Yanına veya Altına Çok Amaçlı Toplantı Salonları Projesi- (YAPILMADI)

46. Yeni Cem Evi Yapımı Projesi- (YAPILMADI)

47. Yurt Projesi- (YAPILMADI)

48. Cafe Projesi- (YAPILDI)

49. Gençlik Merkezleri Projesi- (YAPILIYOR)

50. Meslek Edindirme Kursları Projesi- (YAPILDI)

51. İstihdam Merkezleri Projesi- (YAPILDI)

52. Engelliler için Kamp Projesi- (YAPILMADI)

53. Kreşler Projesi- (YAPILMADI)

54. Öğretmenevi Projesi- (YAPILMADI)

55. Sabit Semt Pazarları Projesi- (YAPILMADI)

56. Semt Konakları Projesi- (YAPILMADI)

57. Yeni Yaşam Merkezleri Projesi- (YAPILIYOR)

58. Doğa ve Kültür Yolları Islah Çalışmaları Projesi- (YAPILMADI)

59. Doğa ve Kültür Yolları Islah Çalışmaları Projesi: Levent Vadisi- (YAPILMADI)

60. Doğa ve Kültür Yolları Islah Çalışmaları Projesi: Nemrut Dağı- (YAPILMADI)

61. Doğa ve Kültür Yolları Islah Çalışmaları Projesi: Girmanâ Kanyonu- (YAPILMADI)

62. Doğa ve Kültür Yolları Islah Çalışmaları Projesi: Arslantepe Höyüğü- (YAPILMADI)

63. Doğa ve Kültür Yolları Islah Çalışmaları Projesi: Gürpınar Şelalesi- (YAPILMADI)

64. Kültür Yolu Festivali Projesi- (YAPILDI)

65. Altın Kayısı Film Festivali Projesi- (YAPILMADI)

66. Kayısı Çiçeği Festivali Projesi- (YAPILMADI)

67. Lezzet Festivali Projesi- (YAPILDI)

68. Kitap Fuarı Projesi- (YAPILDI)

69. Malatya Şehir Tiyatroları Projesi- (YAPILDI)

70. Şehir Müzesi Projesi- (YAPILDI)

71. Eski Malatya Surları Restorasyonu Projesi- (YAPILMADI)

72. Kervansaray Restorasyonu Projesi- (YAPILMADI)

73. Ulu Cami Restorasyonu Projesi- (YAPILMADI)

74. Sivil Mimari Örnekleri Restorasyonu Projesi- (YAPILMADI)

75. Taşhoran Kilisesi Restorasyonu Projesi- (YAPILDI)

76. Kuzey Çevre Yolu 12 Kilometresi Eylül Ayında Faaliyete Geçecek- (YAPILIYOR)

77. Kuzey Çevre Yolu 15 Kilometrelik Kısım 2025 Sonunda Açılacak- (YAPILIYOR)

78. Beylerderesi Viyadüğü Projesi- (YAPILIYOR)

79. Mobil Sağlık Hizmeti Projesi- (YAPILMADI)

80. Yeni İçme Suyu Kaynakları Projesi- (YAPILDI)

81. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Artacak- (YAPILDI)

82. Katı Atık Aktarma İstasyonu Projesi- (YAPILMADI)

83. Kuluncak Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi- (YAPILDI)

84. Kale Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi- (YAPILMADI)

85. Beydağları Ağaçlandırma Devam Edecek- (YAPILDI)

86. Battalgazi Kano, Kürek, Yelken, Su Kayağı Etkinlikleri Projesi- (YAPILMADI)

87. Kale Kano, Kürek, Yelken, Su Kayağı Etkinlikleri Projesi- (YAPILMADI)

88. Yeni Semt Parkları Projesi- (YAPILIYOR)

89. Tabiat Parkları Projesi- (YAPILMADI)

90. Çok Amaçlı Spor Alanları Projesi- (YAPILMADI)